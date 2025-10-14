Các dự án nhà ở xã hội tại Cần Thơ gặp nhiều vướng mắc

TPO - Sau 5 năm triển khai Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội (NƠXH) của Chính phủ, Cần Thơ đã hoàn thành hơn 3.600 căn hộ, hiện còn 7 dự án đang triển khai, nhưng một số dự án gặp vướng mắc về đất đai, thủ tục pháp lý, ảnh hưởng tới tiến độ.

Sở Xây dựng TP. Cần Thơ cho biết, Chính phủ giao Thành phố tới năm 2030 phải xây dựng đạt khoảng 16.900 căn NƠXH. Tới nay, toàn Thành phố triển khai 10 dự án, trong đó có 3 dự án hoàn thành (hơn 3.300 căn), và 7 dự án đang triển khai. Dự kiến, vào giữa năm tới có thêm hơn 300 căn hoàn thành.

Khu NƠXH Hồng Loan 5C (phường Cái Răng, TP. Cần Thơ).

Sở Xây dựng TP. Cần Thơ nhìn nhận, quá trình triển khai các dự án NƠXH trên địa bàn còn nhiều vướng mắc. Một số dự án chưa thể triển khai do vướng thủ tục, hoặc hết thời hạn thực hiện dự án nhưng không đủ điều kiện gia hạn.

Đại diện Công ty CP XDTM Địa ốc Hồng Loan cho biết, doanh nghiệp còn một dự án với 500 căn NƠXH nhưng chưa thể triển khai do chưa được giao đất, vì khu đất triển khai dự án còn vướng hơn 29.000m² đất lúa, trong đó có hơn 8.000m² nằm trong quy hoạch NƠXH.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Nguyễn Văn Hòa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở ngành rà soát lại quy hoạch các dự án NƠXH theo địa giới hành chính mới (sau sáp nhập tỉnh), kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chủ đầu tư.

Đối với vướng mắc về đất lúa, theo ông Hòa, Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện thủ tục để sớm giao đất cho doanh nghiệp triển khai dự án NƠXH.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Cần Thơ cũng được giao rà soát, cập nhật chính sách mới để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho đầu tư xây dựng, mua hoặc thuê NƠXH.

Theo mục tiêu, từ nay tới năm 2030, Thơ sẽ triển khai 50 dự án NƠXH, với tổng diện tích 550ha. Trong đó, địa bàn TP. Cần Thơ cũ có 25 dự án, Sóc Trăng (cũ) 22 dự án và Hậu Giang (cũ) 3 dự án. Nếu thực hiện đúng tiến độ, Thành phố sẽ có khoảng 21.000 căn NƠXH vào năm 2030.