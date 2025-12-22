Gần 1.000 khách tham dự khai trương Nhà mẫu The Emerald Garden View

Sáng 20/12/2025, The Emerald Garden View chính thức khai trương Nhà điều hành & Nhà mẫu, thu hút gần 1.000 khách tham dự, trở thành một trong những sự kiện nổi bật nhất của thị trường bất động sản TP.HCM thời điểm cuối năm. Sự quan tâm đông đảo từ khách hàng và nhà đầu tư đã phản ánh sức hút mạnh mẽ của dự án, đồng thời mở ra kỳ vọng mới về chuẩn sống hiện đại trong khu vực.

Sự kiện thu hút gần 1.000 khách – minh chứng cho sức hút của dự án

Không khí tại Sales Gallery từ sớm đã vô cùng nhộn nhịp khi khách hàng liên tục đến tham quan. Nhiều người chia sẻ họ đã theo dõi dự án từ giai đoạn đầu và mong muốn trực tiếp xem nhà mẫu để kiểm chứng chất lượng thực tế.

Khách hàng Minh Đức đến từ Phường Thủ Đức, TP.HCM cho biết: “Tôi đã xem qua phối cảnh từ trước, nhưng phải đến hôm nay khi bước vào nhà mẫu mới thấy rõ không gian được xử lý rất thoáng và hợp lý. Với mức giá của dự án dự kiến dưới 35 triệu/m2, thiết kế như vậy là khá ấn tượng.”

Trong khi đó, chị Mai Trang là khách mua đầu tư nhận định: “Điều tôi quan tâm nhất là uy tín của Chủ đầu tư và chất lượng thi công. Tận mắt thấy Sales Gallery và nhà mẫu được đầu tư chỉn chu như thế này thì tôi yên tâm hơn để tìm hiểu sâu hơn về sản phẩm.”

Ông Bùi Ngươn Phong – Chủ tịch HĐQT – Nhà sáng lập hệ sinh thái Tập Đoàn Lê Phong phát biểu tại sự kiện khai trương.

Tại sự kiện, đại diện Nhà phát triển dự án Lê Phong Group chia sẻ:“Chúng tôi tin rằng chất lượng dự án được tạo nên từ sự chỉn chu ngay từ những bước đầu tiên. Vì vậy, Lê Phong Group đã lựa chọn đồng hành cùng những đối tác uy tín hàng đầu trong từng hạng mục từ thiết kế, thi công đến vận hành như Sol E&C, Land Sculptor (Thái Lan) và CBRE. Việc ra mắt Nhà mẫu và Sales Gallery hôm nay không chỉ là cột mốc quan trọng, mà còn là lời cam kết của chúng tôi về tiến độ minh bạch, chất lượng công trình đúng chuẩn và giá trị sống bền vững dành cho cư dân tương lai.”

Đại diện DKRS – đơn vị Kinh doanh tiếp thị – cũng nhấn mạnh thêm:“Mỗi căn hộ tại The Emerald Garden View không chỉ là một sản phẩm bất động sản mà là nơi khởi nguồn của những hạnh phúc nhỏ, nơi con trẻ lớn lên trong yêu thương và nơi các gia đình xây dựng một tương lai ổn định.”

Phát biểu của hai đơn vị đã tạo được sự tin tưởng mạnh mẽ cho hàng trăm khách hàng có mặt tại sự kiện. Nhiều người đánh giá cao cách nhà phát triển dự án đầu tư bài bản vào Nhà điều hành, nhà mẫu.

Không gian nhà mẫu: Bố cục tối ưu – Ánh sáng tự nhiên – Nội thất đẳng cấp

Nhà mẫu The Emerald Garden View ghi dấu ấn với thiết kế bề ngang rộng hiếm thấy, giúp tối ưu ánh sáng và thông gió tự nhiên. Mỗi loại căn hộ tại đây mang một triết lý thiết kế riêng, phù hợp với từng nhóm khách hàng và nhu cầu sử dụng.

Căn Studio (34 – 46m²) gây bất ngờ khi sở hữu bề ngang tới 4,4m – con số thường thấy ở nhà phố nhỏ, giúp phá vỡ định kiến studio là “chiếc hộp” chật hẹp. Mặt bằng trải dài, hạn chế vách ngăn, cho phép ánh sáng lan tỏa đều trong không gian. Khu bếp và WC được tách biệt hợp lý, trong khi bếp chữ I tích hợp quầy bar tạo điểm nhấn trẻ trung. 100% căn studio có cửa sổ hoặc ban công lớn, mang lại sự thoáng sáng và phù hợp với người độc thân, chuyên gia trẻ lẫn nhà đầu tư khai thác cho thuê.

Nhiều khách hàng thấy hài lòng với thiết kế của căn hộ.

Căn 1 phòng ngủ (41 – 62m²) được xem là “tỷ lệ vàng” của dự án với bề ngang lên đến 6,3m ở phiên bản 1PN+. Tỷ lệ này giúp phòng khách và phòng ngủ đều đạt chiều rộng gần 3,2m, tạo cảm giác rộng rãi vượt diện tích thực. Thiết kế vuông vức giúp bố trí nội thất dễ dàng, trong khi bếp chữ L liên thông phòng khách đảm bảo tiện dụng nhưng vẫn kiểm soát tốt mùi. Không gian ngủ đủ rộng để tích hợp góc làm việc hay thư giãn, đáp ứng nhu cầu sống linh hoạt của các gia đình trẻ.

Căn 2 phòng ngủ (64 – 66m²) sở hữu bề ngang lên tới 7,85m – một thông số hiếm gặp trong phân khúc, giúp toàn bộ mặt bằng trải dài theo hướng thoáng sáng. Khu sinh hoạt chung được đặt ở mặt thoáng để đón gió tự nhiên, trong khi hai phòng ngủ được bố trí lùi vào trong nhằm đảm bảo sự riêng tư. Ban công rộng như một “đài quan sát”, tạo không gian thư giãn lý tưởng cho cả gia đình. Đây là lựa chọn phù hợp cho các gia đình nhiều thế hệ và có giá trị sử dụng bền vững theo thời gian.

Sự kiện khai trương Nhà mẫu The Emerald Garden View thu hút gần 1.000 khách tham dự đã cho thấy sức hút lớn của dự án trên thị trường Thuận An. Với thiết kế mặt bằng tối ưu, bề ngang rộng hiếm thấy trong phân khúc, cùng sự đồng hành của các đối tác uy tín như Sol E&C, Land Sculptor và CBRE, The Emerald Garden View được kỳ vọng trở thành dự án nổi bật của khu vực cuối năm 2025 và đầu 2026.