Hạ tầng – 'mạch dẫn' cho bất động sản khu Nam TP.HCM bứt tốc trong chu kỳ mới

Trong tiến trình phát triển đô thị, hạ tầng luôn đi trước một bước, đóng vai trò dẫn dắt dòng vốn, phân bổ lại không gian sống và tái cấu trúc thị trường bất động sản. Sự đầu tư đồng bộ vào mạng lưới giao thông đang giúp TP.HCM nói chung và khu Nam nói riêng bước vào quỹ đạo của chu kỳ phát triển mới, nơi bất động sản dịch chuyển theo hướng phát triển chiều sâu, bền vững và gắn chặt với chất lượng sống đô thị.

2025 - năm đột phá về hạ tầng giao thông

Năm 2025 được xem là năm đột phá của hạ tầng giao thông Việt Nam với hàng loạt công trình chiến lược được triển khai đồng loạt, hình thành mạng lưới kết nối ngày càng hoàn chỉnh giữa các vùng kinh tế trọng điểm. Trục cao tốc Bắc – Nam cơ bản thông suốt, cùng các tuyến cao tốc liên vùng như Biên Hòa – Vũng Tàu, Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, tạo động lực cho logistics, đô thị hóa và mở rộng không gian phát triển vùng.

Tại TP.HCM, các tuyến vành đai và cao tốc giữ vai trò then chốt trong tái phân bổ dòng xe và tăng cường kết nối liên vùng. Vành đai 3 và cao tốc Bến Lức – Long Thành bước vào giai đoạn thi công cao điểm, được kỳ vọng giảm áp lực giao thông nội đô, đồng thời hình thành trục kết nối chiến lược giữa TP.HCM với miền Đông và Tây Nam Bộ.

Song song với đường bộ, hạ tầng hàng không và cảng biển gắn với TP.HCM cũng ghi nhận bước tiến rõ nét. Sân bay quốc tế Long Thành tiến gần giai đoạn khai thác, trong khi nhà ga T3 Tân Sơn Nhất đi vào vận hành, nâng cao năng lực thông hành của cửa ngõ hàng không lớn nhất cả nước. Ở lĩnh vực hàng hải, cụm cảng Cái Mép – Thị Vải tiếp tục được mở rộng, củng cố vai trò cảng cửa ngõ trung chuyển quốc tế của khu vực phía Nam.

Đáng chú ý, ngày 19/12, TP.HCM đồng loạt khởi công và triển khai nhiều công trình giao thông trọng điểm, trong đó có các dự án đường sắt đô thị. Đây là bước đi thể hiện quyết tâm đưa hạ tầng trở thành động lực phát triển dài hạn, đồng thời tạo nền tảng để bất động sản TP.HCM chuyển sang giai đoạn phát triển theo chiều sâu, gắn chặt với quy hoạch và khả năng kết nối.

Metro – đòn bẩy gia tăng giá trị bất động sản cho khu Nam TP.HCM

Metro giữ vai trò trụ cột trong việc định hình giá trị bất động sản dài hạn. Tại các đô thị phát triển theo mô hình TOD, bất động sản quanh nhà ga Metro thường ghi nhận mức tăng giá ổn định nhờ khả năng kết nối nhanh và nâng cao chất lượng sống.

Metro đóng vai trò đòn bẩy gia tăng giá trị bất động sản, hình thành các “tọa độ giá trị” mới dọc trục giao thông công cộng tại TP.HCM. (Ảnh VNE)

Thực tế tại TP.HCM từ tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) cho thấy các dự án nằm trong bán kính tiếp cận thuận tiện đến nhà ga có mức giá cao hơn khu vực lân cận. Theo Savills và CBRE, giá bất động sản tại các khu vực hưởng lợi trực tiếp từ metro tăng phổ biến 15–30% trong giai đoạn tuyến hoàn thiện và chuẩn bị vận hành.

Không chỉ tác động đến mặt bằng giá, Metro còn cải thiện thanh khoản và sức hấp dẫn dài hạn của bất động sản, khi người mua ở thực ưu tiên khả năng kết nối, còn nhà đầu tư đánh giá cao tiềm năng tăng trưởng bền vững.

Đáng chú ý, trong định hướng mở rộng mạng lưới Metro của TP.HCM, Khu Nam được xác định là một trong những khu vực hưởng lợi trực tiếp và dài hạn. Việc Thành phố tiếp tục triển khai Metro số 4 (Hóc Môn – Nhà Bè) và tuyến Metro Bến Thành – Cần Giờ cho thấy chiến lược lấy giao thông công cộng làm trụ cột để mở rộng không gian đô thị về phía Nam.

Khi mạng lưới Metro từng bước hình thành, thị trường bất động sản sẽ dịch chuyển theo các trục kết nối mới, qua đó kiến tạo những “tọa độ giá trị” nổi bật tại Khu Nam trong trung và dài hạn.

Essensia Broadway – “sân khấu độc bản” tại Nam Sài Gòn

Trong tiến trình tái cấu trúc hạ tầng đô thị, khu Nam đang dần định hình vai trò như một cực tăng trưởng mới, nơi hội tụ các trục giao thông chiến lược mang tính dẫn dắt không gian phát triển dài hạn. Bên cạnh mạng lưới đường bộ liên vùng, khu vực này còn nằm trong định hướng phát triển các tuyến Metro hướng biển và các hành lang kết nối giữa trung tâm hiện hữu, Thủ Thiêm và đô thị lấn biển Cần Giờ.

Khu Nam đang vươn lên thành cực tăng trưởng mới với mạng lưới hạ tầng đa trục gồm đường bộ và Metro

Loạt dự án trọng điểm như cầu – đường Nguyễn Khoái, cầu Thủ Thiêm 4, trục Nguyễn Hữu Thọ mở rộng và cao tốc Bến Lức – Long Thành đang từng bước hoàn thiện mạng lưới kết nối đa chiều, rút ngắn thời gian di chuyển từ khu Nam đến lõi trung tâm, Thủ Thiêm và sân bay Long Thành. Đồng thời, tuyến Metro Bến Thành – Cần Giờ và Metro số 4 (Hóc Môn – Nhà Bè) được xem là các trục phát triển chiến lược, góp phần nâng tầm vị thế khu Nam trong cấu trúc đô thị TP.HCM.

Đáng chú ý, Metro số 4 với chiều dài 47,3 km, nối từ Hóc Môn đến khu đô thị – cảng Hiệp Phước (Nhà Bè) đóng vai trò xương sống trong hành lang giao thông Bắc – Nam của TP.HCM. Đây là tuyến Metro có quy mô lớn nhất và tổng mức đầu tư cao nhất trong mạng lưới Metro của Thành phố, dự kiến khởi công vào năm 2026 và đưa vào vận hành trong giai đoạn từ năm 2028.

Toàn tuyến gồm 37 nhà ga (21 ga ngầm, 16 ga trên cao) cùng hai depot bố trí tại hai đầu tuyến là Đông Thạnh và Hiệp Phước (Nhà Bè). Trong đó, depot Hiệp Phước với quy mô khoảng 20 ha không chỉ đảm nhiệm chức năng vận hành và bảo dưỡng, mà còn được định hướng gắn với các khu phát triển theo mô hình TOD, trở thành hạt nhân hình thành các cụm đô thị mới và dòng dịch chuyển dân cư – thương mại tại khu Nam.

Tuy nhiên, tốc độ phát triển bất động sản khu Nam hiện vẫn chưa theo kịp nhịp tăng trưởng của hạ tầng. Theo Cushman & Wakefield (quý III/2025), nguồn cung mới trên toàn thị trường TP.HCM duy trì ở mức thấp trong khi nhu cầu ở thực ổn định. Riêng tại khu Nam, sự khan hiếm nguồn cung được đánh giá là yếu tố tạo dư địa tăng giá trung và dài hạn cho các dự án được phát triển bài bản (theo Avison Young).

Essensia Broadway gồm 87 căn nhà phố thương mại và liền kề. Tọa lạc mặt tiền Nguyễn Hữu Thọ, hưởng lợi trực tiếp từ trục Bắc – Nam và các tuyến Metro tương lai. (Ảnh Phú Long)

Trong bối cảnh đó, Essensia Broadway do Phú Long phát triển là một trong số ít dự án thấp tầng cao cấp được khởi công vào cuối tháng 11 vừa qua. Dự án sở hữu lợi thế vị trí mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ – trục đại lộ huyết mạch của khu Nam TP.HCM, đồng thời liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, khu vực đã được định hình về hạ tầng, tiện ích và cộng đồng cư dân.

Với lợi thế đó, Essensia Broadway cho phép cư dân di chuyển về trung tâm TP.HCM trong khoảng 15 phút, đồng thời thuận tiện kết nối đến Thủ Thiêm và sân bay quốc tế Long Thành. Bên cạnh đó, dự án nằm cách ga Metro số 4 chưa đến 1 km và tiếp cận trực tiếp tuyến Metro Bến Thành – Cần Giờ, giúp cư dân thụ hưởng giá trị gia tăng từ giao thông công cộng và dòng dịch chuyển đô thị trong tương lai.

Trên nền tảng vị trí và hạ tầng vượt trội cùng sự khan hiếm của nguồn cung, Essensia Broadway được xem như “sân khấu độc bản” tại khu Nam – nơi hội tụ kết nối chiến lược, quy hoạch chuẩn mực và triết lý phát triển hướng đến giá trị dài hạn. Khi hạ tầng tiếp tục đóng vai trò “mạch dẫn” cho chu kỳ tăng trưởng mới của Nam Sài Gòn, những dự án nằm trong vùng hưởng lợi trực tiếp như Essensia Broadway được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn giá trị trên bản đồ bất động sản TP.HCM.

