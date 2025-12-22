Kỳ tích sông Hồng: Khi doanh nghiệp lớn cùng tham gia kiến tạo tầm nhìn trăm năm

Vừa qua, Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đã được chính thức khởi công. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước khởi động cho một dự án hạ tầng – đô thị có ý nghĩa đặc biệt, mà còn cho thấy tầm nhìn phát triển dài hạn của Thủ đô Hà Nội trong việc tái cấu trúc không gian ven sông Hồng với sự đồng hành của các nhà đầu tư chiến lược, điển hình như T&T Group.

Từ kỳ tích sông Hàn tới kỳ tích sông Hồng

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được giới chuyên gia đánh giá là một “siêu dự án” có ý nghĩa chiến lược với Thủ đô Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), với quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua 19 xã, phường của Hà Nội. Liên danh các Nhà đầu tư bao gồm: Đại Quang Minh - Văn Phú - MIK Group - Thaco - T&T Group - Tập đoàn Hòa Phát.

Đáng chú ý, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là 1 trong 234 công trình, dự án “ý Đảng, lòng dân” được đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây cũng là những viên gạch đầu tiên cho các công trình của tương lai với tầm nhìn "vượt thời đại" như lời nhận định của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Phối cảnh dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Dự án được tổ chức thành 4 dự án thành phần, bao gồm hệ thống đại lộ giao thông hai bên sông, các cụm công viên – cảnh quan quy mô lớn, tuyến metro đi ngầm bên hữu ngạn sông Hồng và các khu đô thị tái định cư tại chỗ.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ tái thiết toàn diện không gian đô thị ven sông Hồng, hình thành trục không gian xanh – văn hóa – kinh tế mang tính biểu trưng của Thủ đô, góp phần hiện thực hóa các định hướng phát triển dài hạn của Hà Nội và cả nước.

Để hình dung đầy đủ tầm vóc và kỳ vọng đặt ra với trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, có thể nhìn lại cách những dòng sông đã từng tạo nên bước ngoặt phát triển cho các đô thị khác.

Trước khi trở thành biểu tượng của Đà Nẵng, sông Hàn từng là một dòng sông lặng lẽ, chưa thực sự gắn với nhịp phát triển của đô thị hai bên bờ. Dọc theo con sông khi ấy là những khu dân cư lụp xụp, những ngôi nhà dựng lên manh mún hay vài bến bãi nhỏ lẻ cùng các hoạt động sinh kế tạm thời. Không gian ven sông thiếu quy hoạch, thiếu kết nối, và gần như… đứng ngoài chuyển động phát triển của thành phố. Sông Hàn lúc này, hiện diện nhiều hơn như một đường ranh tự nhiên, hơn là một trục không gian có thể tạo ra động lực cho đô thị.

Bước ngoặt chỉ thực sự đến vào cuối thập niên 1990, khi Đà Nẵng quyết định xây dựng cầu Sông Hàn – cây cầu quay đầu tiên tại Việt Nam. Đây là quyết định không hề dễ dàng vì chi phí lớn, kỹ thuật phức tạp, hiệu quả lại chưa thể nhìn thấy tức thì. Nhưng chính sự kiên định với tầm nhìn dài hạn đã mở ra chuỗi thay đổi đáng kinh ngạc tiếp theo. Sau cầu Sông Hàn, lần lượt các cầu Thuận Phước, Trần Thị Lý, cầu Rồng… xuất hiện. Hai bờ sông được chỉnh trang. Các tuyến đường ven sông được mở rộng. Không gian công cộng dần hình thành. Giá trị đất ven sông tăng lên nhiều lần. Các hoạt động kinh tế, văn hóa, lễ hội gắn với sông trở thành bản sắc của thành phố. Quan trọng hơn, cấu trúc đô thị Đà Nẵng đã thay đổi tận gốc. Sông không còn chia cắt mà đã đóng vai trò kết nối và dẫn dắt phát triển.

Kỳ tích sông Hàn đã tạo nên động lực phát triển vượt bậc cho Đà Nẵng.

Ở quy mô lớn hơn, sông Hàn của Hàn Quốc cũng từng trải qua một hành trình nhiều trắc trở trước khi trở thành biểu tượng của Seoul ngày nay. Trong những thập niên đầu sau chiến tranh, dải đất ven sông chủ yếu là những khu dân cư nghèo, hạ tầng thiếu thốn, thậm chí có thời điểm trở thành nơi tập trung các hoạt động gây ô nhiễm. Sông, khi ấy, không mang dáng dấp của một trung tâm đô thị, mà chỉ lặng lẽ nằm bên lề nhịp phát triển.

Chỉ khi Hàn Quốc bước vào thời kỳ công nghiệp hóa mạnh mẽ, tầm nhìn về dòng sông mới dần thay đổi. Thay vì né tránh, chính quyền kiên trì đầu tư hạ tầng giao thông, chỉnh trang không gian, từng bước kết nối các hoạt động logistics, công nghiệp, tài chính và đô thị dọc theo hai bên bờ. Qua hàng thập kỷ tích lũy đầu tư, “kỳ tích sông Hàn” đã được thiết lập. Một loạt trục giao thông, trung tâm tài chính, không gian công cộng được định hình, biến sông Hàn thực sự trở thành “trái tim” kinh tế - đô thị của Seoul. Đây cũng là tấm gương phản chiếu hành trình vươn lên của Hàn Quốc trong nhóm các nền kinh tế hàng đầu châu Á.

Theo các chuyên gia, “kỳ tích ven sông” không đến từ các quyết định ngắn hạn. Chúng được tạo nên bởi tầm nhìn xa, bởi sự kiên định của chính quyền và sự đồng hành của những doanh nghiệp lớn – những chủ thể sẵn sàng gắn bó lâu dài, cùng xây đắp những công trình mang giá trị bền vững cho nhiều thế hệ.

T&T Group và năng lực thực thi những dự án định hình không gian phát triển

Trong các dự án hạ tầng có tính chất định hình không gian phát triển, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở tổng mức đầu tư, mà còn ở việc lựa chọn đúng những doanh nghiệp đủ năng lực đi đường dài. Một liên danh mạnh không đơn thuần là phép cộng về vốn, mà là sự cộng hưởng về kinh nghiệm, uy tín và khả năng chia sẻ trách nhiệm với tầm nhìn dài hạn. Việc T&T Group có mặt trong liên danh triển khai Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, vì thế, cần được nhìn nhận trong logic ấy.

Bên cạnh đó, thời gian qua, Đảng và Chính phủ đã xác định rõ vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong việc tham gia phát triển kết cấu hạ tầng, năng lượng và đô thị, coi đây là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng dài hạn. Tinh thần ấy chỉ thực sự được kiểm chứng khi các doanh nghiệp sẵn sàng bước vào những dự án lớn, khó và đòi hỏi nguồn lực bền bỉ.

Lễ khởi công Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Trao đổi với phóng viên về việc tham gia Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trong vai trò liên danh, lãnh đạo Tập đoàn T&T cho biết: Với T&T Group, đây không chỉ là cơ hội, mà còn là trách nhiệm lớn của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng Đảng, Chính Phủ, Nhà nước và thành phố Hà Nội trong việc triển khai những định hướng phát triển dài hạn, chiến lược; đòi hỏi sự kiên trì, nguồn lực và cam kết xuyên suốt.

“Tập đoàn T&T Group cam kết đóng góp tích cực vào quá trình hiện thực hóa mục tiêu phát triển không gian ven sông Hồng theo định hướng bền vững, hiện đại và giàu bản sắc”, lãnh đạo Tập đoàn T&T Group nhấn mạnh.

Thực tế, không phải tới khi tham gia “siêu dự án” sông Hồng, T&T Group mới được nhắc đến nhiều. Nhiều năm qua, Tập đoàn của bầu Hiển đã khẳng định được uy tín thông qua nhiều dự án quy mô lớn, có tác động tích cực. Điều này được thể hiện rõ nét qua hệ sinh thái dự án mà T&T Group tham gia triển khai, trải dài từ hạ tầng giao thông, năng lượng đến các dự án bất động sản quy mô lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc tái cấu trúc không gian đô thị, tạo việc làm và hình thành các cực tăng trưởng mới cho địa phương.

Phối cảnh Cảng hàng không Quảng Trị.

Cảng hàng không Quảng Trị là một ví dụ điển hình. Trước khi dự án được triển khai, Quảng Trị chưa có sân bay dân dụng. Việc kết nối hàng không của địa phương chủ yếu phụ thuộc vào các sân bay cách xa hàng trăm kilomet. Bởi vậy, mặc dù sở hữu vị trí chiến lược và được định hướng trở thành trung tâm hậu cần, trung chuyển hàng hóa của khu vực, nhưng Quảng Trị vẫn chưa thể phát huy đầy đủ tiềm năng.

Trước thực tế này, năm 2020, T&T Group đã đề xuất nghiên cứu, lập hồ sơ đầu tư xây dựng Cảng hàng không mới. Tới tháng 7/2024, dự án được khởi công, với diện tích 265 ha, tổng mức đầu tư 5.800 tỷ đồng, đạt tiêu chuẩn cấp 4C và có khả năng khai thác tàu bay Code E. Đặt trong bối cảnh nhiều sân bay lớn đang bị giới hạn không gian mở rộng, công trình này được kỳ vọng trở thành một điểm nhấn hạ tầng mới, góp phần tạo dư địa tăng trưởng cho cả khu vực miền Trung.

Không dừng ở một sân bay đơn lẻ, T&T Group còn đề xuất quy hoạch Tổ hợp công nghiệp hàng không, logistics và đô thị sân bay với quy mô khoảng 10.800 ha, lấy sân bay Quảng Trị làm hạt nhân. Quy hoạch này hướng tới phát triển đồng bộ các chức năng như MRO, sản xuất – lắp ráp linh kiện, trung tâm trung chuyển hàng hóa và đô thị sân bay, phù hợp với định hướng quốc gia trong việc từng bước làm chủ chuỗi giá trị hàng không, đồng thời tháo gỡ những “nút thắt” về hạ tầng kỹ thuật mà ngành hàng không Việt Nam đang đối mặt.

Phối cảnh dự án LNG Hải Lăng (Quảng Trị)

Cũng tại Quảng Trị, dự án LNG Hải Lăng cho thấy cách T&T Group tiếp cận những hạ tầng nền tảng chiến lược nhằm tạo ra động lực phát triển bền vững và lâu dài cho địa phương. Với công suất giai đoạn 1 đạt 1.500 MW, khi được vận hành vào năm 2029, dự án sẽ biến Quảng Trị thành trung tâm năng lượng sạch lớn nhất miền Trung. Nhìn xa hơn, LNG Hải Lăng cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm nguồn điện nền cho khu vực trong trung và dài hạn.

Tại Lâm Đồng, cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương cho thấy triết lý “mở trục – kiến tạo không gian” của T&T Group. Có chiều dài hơn 73 km, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 17.718 tỷ đồng, khi đi vào vận hành, tuyến cao tốc sẽ trở thành “mắt xích” hoàn thiện trục cao tốc Dầu Giây – Liên Khương; kết nối hiệu quả Tây Nguyên với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tuyến đường cũng mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương dọc tuyến như Đồng Nai, Bảo Lộc, Di Linh, Đức Trọng – góp phần hình thành chuỗi đô thị vệ tinh, khu công nghiệp, trung tâm logistics và dịch vụ hậu cần.

Phối cảnh cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương.

Đặc biệt, tuyến Bảo Lộc – Liên Khương sẽ được đồng bộ với hạ tầng hàng không của tỉnh, trong đó nổi bật là sân bay Liên Khương – một trong những cảng hàng không lớn nhất khu vực Tây Nguyên, đang được quy hoạch nâng cấp thành sân bay quốc tế. Sự kết nối chặt chẽ giữa đường bộ tốc độ cao và đường hàng không sẽ hình thành một hệ sinh thái giao thông hiện đại, góp phần đưa Lâm Đồng trở thành trung tâm trung chuyển chiến lược của toàn vùng Nam Tây Nguyên – duyên hải miền Trung – Đông Nam Bộ.

Trong lĩnh vực đô thị, T&T City Millennia (Cần Giuộc, Tây Ninh) là mảnh ghép quan trọng cho thấy T&T Group không chỉ đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật, mà còn đầu tư vào không gian sống và cấu trúc phát triển dài hạn của địa phương. Dự án có quy mô khoảng 267 ha, với tổng mức đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, được định hướng phát triển như một đô thị đồng bộ, nơi hạ tầng giao thông, tiện ích công cộng, không gian xanh và các khu chức năng được tổ chức ngay từ đầu theo một tầm nhìn dài hạn.

Điểm đáng chú ý của dự án không nằm ở quy mô đơn thuần, mà ở cách Thành phố Thiên niên kỷ được đặt trong tổng thể phát triển vùng. Khi hình thành, đô thị này không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở, mà còn tạo ra một cực phát triển mới, chia sẻ áp lực phát triển với khu vực trung tâm, thu hút dân cư, dòng vốn và các hoạt động kinh tế – dịch vụ đi kèm. Theo cách đó, T&T City Millennia đóng vai trò như một hạt nhân đô thị, nơi không gian sống, việc làm và dịch vụ được kết nối, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững của địa phương trong nhiều năm tới.

Dự án T&T City Millennia do T&T Group phát triển tại Tây Ninh.

Nhìn tổng thể, chuỗi dự án mà T&T Group đang tham gia cho thấy một cách tiếp cận nhất quán với các công trình mang tính nền tảng và dài hạn. Trải qua 32 năm hình thành và phát triển, T&T đã nghiên cứu, đầu tư và đang triển khai hàng nghìn dự án trên khắp cả nước, trải rộng từ hạ tầng, năng lượng, logistics đến đô thị, tài chính và thương mại. Phía sau mỗi dự án là một hệ sinh thái được xây dựng bài bản, với tiềm lực tài chính, kinh nghiệm quản trị đa ngành và đội ngũ nhân sự đã quen với những công trình trọng điểm.

Quan trọng hơn, T&T Group theo đuổi tầm nhìn phát triển dài hạn, coi việc đồng hành cùng các địa phương và cùng Đảng, Chính phủ triển khai những định hướng lớn không chỉ là cơ hội đầu tư, mà là trách nhiệm của một doanh nghiệp tư nhân trưởng thành. Đặt trong logic ấy, việc T&T Group tham gia các dự án hạ tầng, đô thị quy mô lớn – từ sân bay, năng lượng, giao thông đến phát triển đô thị – không phải là những quyết định rời rạc, mà là một hành trình tích lũy năng lực thực thi. Chính nền tảng đó tạo nên độ tin cậy để T&T Group có mặt trong các liên danh triển khai những dự án mang tính định hình không gian phát triển, như Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng – nơi đòi hỏi không chỉ nguồn lực, mà cả sự kiên nhẫn và cam kết đi đường dài.

“Kỳ tích sông Hồng”, khi thành hình, sẽ là kết quả của một chuỗi quyết định kiên định, nơi Nhà nước giữ định hướng, còn những doanh nghiệp như T&T Group đảm nhiệm vai trò bền bỉ thực thi. Khi đó, trục sông Hồng sẽ không chỉ là một không gian cảnh quan mới của Hà Nội, mà có thể trở thành động lực phát triển mới của Thủ đô nói riêng, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước nói chung.