Tập đoàn KN Holdings khởi động đồng thời 2 dự án khu công nghiệp tại Đồng Nai

Sáng 19/12, Tập đoàn KN Holdings tổ chức lễ khởi động đồng thời hai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai, gồm Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp (KNIC Nam Long Thành) tại các xã Long Phước và Phước Thái, cùng Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn (KNIC Đông Long Thành) tại xã Xuân Quế.

Hai dự án do KN Holdings triển khai được khởi động cùng thời điểm, nằm trong chuỗi hoạt động khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật các công trình, dự án trọng điểm trên phạm vi cả nước.

KCN Bàu Cạn - Tân Hiệp: Định hình thành phố công nghiệp thế hệ mới

Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp được phát triển theo mô hình thành phố công nghiệp thế hệ mới, với quy mô giai đoạn 1 khoảng 1.000 ha, tổng vốn đầu tư gần 10.500 tỷ đồng. Dự án tọa lạc tại cửa ngõ phía Nam Cảng hàng không quốc tế Long Thành, sở hữu khả năng kết nối thuận lợi với các tuyến giao thông huyết mạch như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Quốc lộ 51, đường Vành đai 4 TP.HCM và hệ thống cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải.

Dự án được quy hoạch đồng bộ bởi Nippon Koei - tập đoàn tư vấn và thiết kế hàng đầu Nhật Bản, với trung tâm điều hành thông minh, tích hợp giám sát hạ tầng, môi trường và an ninh trên toàn khu.

Với nhiều lợi thế về vị trí và hạ tầng, khu công nghiệp hướng đến thu hút các nhà đầu tư chuyên ngành có giá trị gia tăng cao, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, ưu tiên các lĩnh vực như sản xuất thiết bị bán dẫn, chip, linh kiện điện tử, công nghiệp hỗ trợ hàng không, cơ khí chính xác, trung tâm dữ liệu (Data Center) và logistics thông minh, sử dụng năng lượng sạch và công nghệ tiên tiến.

Ảnh phối cảnh tổng thể Khu công nghiệp Bàu Cạn – Tân Hiệp

Bên cạnh đó, dự án còn bố trí không gian phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo, quỹ đất hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, trường đào tạo nghề nhằm cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, hệ thống nhà ở chuyên gia, nhà lưu trú công nhân, cùng các trung tâm thương mại - dịch vụ, trường học, cơ sở y tế, khu thể thao đa năng và tiện ích đồng bộ được đầu tư để hình thành hệ sinh thái làm việc - sinh sống - học tập hiện đại cho lực lượng lao động chất lượng cao.

Chủ đầu tư cũng sẽ triển khai các giải pháp năng lượng xanh toàn diện, bao gồm các dự án năng lượng tái tạo tại Đồng Nai, hệ thống điện mặt trời áp mái, pin lưu trữ năng lượng, trạm sạc và hệ thống làm mát tập trung. Qua đó cung cấp nguồn năng lượng sạch và tín chỉ xanh cho các nhà máy trong khu công nghiệp, góp phần giảm phát thải, bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu net zero và phát triển công nghiệp xanh.

Theo kế hoạch, cùng với các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư của tỉnh Đồng Nai, Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp đặt mục tiêu thu hút 15-20 tỷ USD vốn FDI trong giai đoạn 2026-2030, tạo việc làm cho hơn 50.000 lao động, trong đó khoảng 40% là lao động kỹ thuật trình độ cao. Dự án dự kiến hoàn thành hạ tầng phân khu đầu tiên và sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thứ cấp từ quý IV/2026.

KCN Xuân Quế – Sông Nhạn: Động lực phát triển công nghiệp công nghệ cao khu vực Long Thành

Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn là một trong ba khu công nghiệp quy mô lớn được tỉnh Đồng Nai triển khai, cùng với KCN Long Đức 3 và KCN Bàu Cạn - Tân Hiệp, nhằm chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghệ cao và dịch vụ logistics khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo xã Xuân Quế và BLĐ Tập đoàn KN Holdings thực hiện nghi thức xúc cát khởi động Dự án Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn

Dự án sở hữu vị trí chiến lược tại điểm giao giữa cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và tỉnh lộ 770B, kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành thông qua trục tỉnh lộ 769E và đường Vành đai 4. Hệ thống giao thông đồng bộ này hình thành hành lang liên kết quan trọng giữa các khu công nghiệp, khu đô thị và vùng sản xuất của tỉnh Đồng Nai, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và tiếp cận nhanh các thị trường trong nước và quốc tế.

Ảnh phối cảnh tổng thể Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn

Khu công nghiệp được định hướng phát triển theo mô hình sản xuất chế tạo và vật liệu thế hệ mới, tập trung phát triển theo chiều sâu, ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến và khả năng lan tỏa lớn như công nghiệp hỗ trợ thế hệ mới, chế tạo chính xác - điện tử, sản xuất ô tô điện, pin, y dược, thiết bị y tế, logistics và các ngành gắn với chuyển đổi số.

Khi đi vào hoạt động, Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn được kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 12,7 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài và tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động tại địa phương.