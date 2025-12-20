Xi măng ProCem: Lời giải cho bài toán chất lượng – chi phí của phân khúc phổ thông

Xi măng ProCem PCB 40 đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe nhất trong nước như TCVN 6260:2020 và QCVN 16:2023/BXD. Sản phẩm được đánh giá cao nhờ tính ổn định kỹ thuật và khả năng thi công hiệu quả với nhiều hạng mục và nhiều công trình xây dựng khác nhau.

Trong bối cảnh thị trường xi măng Việt Nam ngày càng cạnh tranh, các doanh nghiệp phải không ngừng tối ưu chi phí, đa dạng hóa phân khúc và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Thực tế này đặt ra yêu cầu ngày càng rõ nét đối với các nhà thầu và đội ngũ thợ thi công trong việc lựa chọn vật liệu có thông số kỹ thuật ổn định, phù hợp điều kiện thi công và bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn đó, xi măng ProCem được nghiên cứu và phát triển theo định hướng cung cấp giải pháp xi măng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cần thiết, bảo đảm sự hài hòa giữa chất lượng và chi phí, phù hợp với nhu cầu của nhà thầu xây dựng và thợ thi công chuyên nghiệp.

Xi măng ProCem PCB 40 ra mắt thị trường ngày 10/11 mới đây Sản phẩm là giải pháp thi công với hiệu suất cao, chất lượng & tiết kiệm cho mọi công trình

Nhà máy xi măng Tân Thắng tọa lạc tại xóm Bắc Thắng, xã Quỳnh Thắng, tỉnh Nghệ An

Sở hữu lợi thế nguyên liệu dồi dào, đạt chuẩn và được khai thác trong phạm vi không quá 5 km từ nhà máy, kết hợp cùng dây chuyền công nghệ hiện đại và hệ thống giám sát chất lượng liên tục, ProCem không chỉ sở hữu chất lượng ổn định mà còn tiết kiệm chi phí sản xuất. Nhờ đó, thương hiệu mang đến thị trường dòng sản phẩm phù hợp với phân khúc bình dân nhưng vẫn đáp ứng tốt hiệu suất thi công, giúp nhà thầu xây dựng và đội ngũ thợ chuyên nghiệp yên tâm hơn trong quá trình lựa chọn vật liệu, đặc biệt là xi măng.

Ra mắt ngày 10/11/2025, sản phẩm Xi măng ProCem PCB 40 được phân phối độc quyền bởi CTCP Thương mại KIM SAN, với hệ thống phân phối rộng khắp giúp tối ưu thời gian giao hàng, đảm bảo nguồn cung và giảm thiểu chi phí vận chuyển cho khách hàng và đối tác.

Những bao xi măng PCB 40 mang thương hiệu ProCem với mẫu mã đẹp đã có mặt tại thị trường từ ngày 10/11

Hệ thống phân phối là điểm khác biệt mấu chốt

Nhờ hệ thống phân phối chuyên nghiệp, liên tục mở rộng và phát triển của CTCP Thương mại Kim San, chỉ một thời gian ngắn sau khi ra mắt thị trường, Xi măng ProCem PCB 40 đã có mặt trên phạm vi toàn quốc. Nhà thầu, thợ xây dựng và người tiêu dùng có thể dễ dàng tiếp cận sản phẩm và mua hàng nhanh chóng. Với tôn chỉ “Mọi đơn hàng – Một trải nghiệm đẳng cấp”, CTCP Thương mại Kim San cam kết giao hàng nhanh bất kể vị trí địa lý và giá trị đơn hàng, đảm bảo sự thuận tiện và hài lòng tối đa cho khách hàng.

Hệ thống điểm xuất hàng có sẵn sản phẩm Xi măng ProCem PCB 40

Khách hàng giờ đây có thể tự mình dễ dàng tìm kiếm sản phẩm thông qua hệ thống điểm xuất hàng phủ kín khu vực Miền Trung – Tây Nguyên. Dự kiến trong tương lai gần, CTCP Thương mại Kim San sẽ tiếp tục đầu tư và mở rộng hệ thống khu vực Miền Bắc và Miền Nam để nâng cao trải nghiệm mua hàng thuận lợi, tiết kiệm về mặt chi phí và thời gian cho khách hàng, giúp đảm bảo tiến độ thi công cho mọi công trình với hiệu suất tốt nhất.