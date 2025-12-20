Elite Capital chính thức khai trương trụ sở – Bước tiến chiến lược trong giai đoạn phát triển 2025–2026

Ngày 19/12/2025, Elite Capital – đơn vị tư vấn và phân phối bất động sản uy tín trên thị trường – đã chính thức tổ chức Lễ khai trương Trụ sở Elite Capital tại địa chỉ BH 10A – SP.10-10, SP.10-12, Vinhomes Ocean Park 1, Gia Lâm, Hà Nội.

Sự kiện diễn ra trong không khí trang trọng, với sự tham dự của đông đảo đối tác chiến lược, khách mời thân thiết và đại diện các chủ đầu tư lớn, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của doanh nghiệp.

Theo đại diện Elite Capital, việc khai trương trụ sở không chỉ thể hiện chiến lược mở rộng hệ thống, mà còn cho thấy quyết tâm nâng cao chất lượng trải nghiệm khách hàng và tăng cường năng lực triển khai các dự án trọng điểm trong bối cảnh thị trường bất động sản đang từng bước phục hồi và tái cấu trúc theo hướng bền vững.

Lễ khai trương Trụ sở Elite Capital tại Vinhomes Ocean Park 1 (Gia Lâm, Hà Nội)

Kiên định hành trình xây dựng uy tín – Kiến tạo giá trị bền vững

Được thành lập với định hướng trở thành đơn vị phân phối bất động sản chuyên nghiệp và đáng tin cậy, Elite Capital luôn kiên định theo đuổi phương châm “Kiến tạo giá trị bền vững – Nâng tầm cuộc sống” trong toàn bộ hoạt động tư vấn, phân phối và đồng hành cùng khách hàng.

Trong suốt quá trình hoạt động, Elite Capital tự hào là đối tác phân phối của nhiều chủ đầu tư uy tín hàng đầu thị trường như Vinhomes, Masterise Homes, Sun Group, MIK Group…, qua đó mang tới cho khách hàng danh mục sản phẩm đa dạng, pháp lý minh bạch, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng và đầu tư bền vững.

Lễ khai trương Trụ sở Elite Capital không chỉ đánh dấu sự mở rộng về không gian làm việc, mà còn là bước phát triển tất yếu, phản ánh năng lực vận hành ngày càng hoàn thiện của doanh nghiệp; đồng thời khẳng định cam kết đồng hành cùng thị trường bằng giá trị thật – dịch vụ thật – hiệu quả thật.

Nghi thức cắt băng khai trương đánh dấu thời khắc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới.

Đại diện Elite Capital chia sẻ: “Chúng tôi không đơn thuần khai trương trụ sở, mà đang kiến tạo một tiêu chuẩn vận hành mới – nơi trải nghiệm khách hàng, tính minh bạch và sự chuyên nghiệp luôn được đặt ở vị trí trung tâm.”

Không gian kết nối – Nâng cao trải nghiệm giao dịch

Tọa lạc tại vị trí thuận lợi, dễ dàng kết nối giao thông và tiếp cận khách hàng, Trụ sở Elite Capital được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến tin cậy cho khách hàng và nhà đầu tư khi tìm hiểu thị trường, cập nhật giỏ hàng chất lượng cũng như tiếp cận các dự án tiềm năng trong giai đoạn 2025–2026.

Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, quy trình bán hàng được chuẩn hóa cùng sự hợp tác chặt chẽ với các chủ đầu tư uy tín, Elite Capital tiếp tục củng cố vị thế là đơn vị tư vấn – phân phối bất động sản đáng tin cậy, mang đến những giải pháp phù hợp với từng nhu cầu tài chính cụ thể.

Kỳ vọng lan tỏa giá trị tới thị trường bất động sản

Tập thể Ban Lãnh đạo, cán bộ nhân viên Elite Capital tại Lễ khai trương

Bước sang giai đoạn phát triển mới, Elite Capital không chỉ dừng lại ở vai trò đơn vị phân phối, mà hướng tới việc trở thành cầu nối chiến lược giữa chủ đầu tư – thị trường – khách hàng. Trụ sở chính sẽ đóng vai trò như trung tâm kết nối thông tin, nơi quy tụ dữ liệu thị trường cập nhật, xu hướng đầu tư mới và các sản phẩm phù hợp với bối cảnh kinh tế đang chuyển mình.

Trong giai đoạn 2025–2026, Elite Capital định hướng mở rộng danh mục dự án trọng điểm, tăng cường hợp tác với các chủ đầu tư lớn, đồng thời ứng dụng công nghệ và mô hình quản trị hiện đại nhằm tối ưu trải nghiệm giao dịch. Thông qua đó, doanh nghiệp kỳ vọng sẽ góp phần chuẩn hóa hoạt động phân phối bất động sản, thúc đẩy thị trường phát triển minh bạch, lành mạnh và tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng nhà đầu tư.

Elite Capital

Trụ sở chính: Biển hồ 10A - SP10.10 & SP10.12, KĐT Vinhomes Ocean Park, xã Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

VPBH tại Hà Nội: Tầng 2, nhà K, Khách sạn La Thành, 218 Đội Cấn, Phường Ngọc Khánh, Hà Nội

VPBH tại tMóng Cái: Móng Cái – TC-27 Vinhomes Golden Avenue.

VPBH tại Đà Nẵng:

+ 56 Nại Nam, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng.

+ 32 Nại Nam, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, ĐN

VPBH tại Hải Phòng: 1327 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng.

VPBH tại Quảng Trị: PG3-43 Vincom Shophouse Royal Park, Thành phố Đông Hà, Quảng

Hotline: 0938528886