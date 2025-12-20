Căn bếp xanh bơ đậm chất cottagecore khiến các bà nội trợ phát 'cuồng'

TPO - Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng vội vã, khi những căn hộ được thiết kế theo xu hướng tối giản và công nghiệp dần trở nên phổ biến, vẫn có những không gian được tạo nên để nuôi dưỡng cảm xúc và gìn giữ sự ấm áp rất đời thường. Căn bếp xanh bơ mang phong cách cottagecore của một gia đình nhỏ là ví dụ điển hình cho lựa chọn ấy – nơi nội trợ không còn là công việc lặp lại, mà trở thành niềm vui mỗi ngày.

Chủ nhân căn bếp từng đi qua nhiều phong cách khác nhau, từ tối giản, hiện đại đến modern farmhouse, trước khi dừng lại ở cottagecore – phong cách đề cao sự mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên và gợi nhớ nhịp sống chậm. Tông xanh bơ dịu nhẹ phủ lên không gian bếp như một lớp nền cảm xúc, kết hợp cùng hệ tủ gỗ màu hạt dẻ tạo nên tổng thể ấm cúng, vintage nhưng không hoài cổ nặng nề. Đó là sự hoài niệm được tiết chế, vừa đủ để mang lại cảm giác thân thuộc.

Thiết kế bếp chữ U kết hợp bàn đảo ở trung tâm giúp gia tăng diện tích thao tác và tổ chức không gian theo đúng “tam giác công năng” – sơ chế, nấu nướng, rửa và lưu trữ. Ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ và ban công nhỏ tràn vào, làm nổi bật bồn rửa bát bằng sứ vintage hướng ra mảng xanh mướt bên ngoài. Mỗi buổi sáng là mùi bánh mì nướng và cà phê lan tỏa, mỗi buổi tối là tiếng cười rộn ràng quanh mâm cơm gia đình – những khoảnh khắc giản dị nhưng quý giá.

Bàn đảo làm từ gỗ tần bì, hoàn thiện bề mặt mờ, tạo cảm giác gần gũi khi sử dụng hằng ngày. Khu vực nấu chính sử dụng mặt đá thạch anh nhân tạo, đảm bảo độ bền và dễ vệ sinh. Điểm nhấn thị giác của căn bếp nằm ở mảng tường ốp gạch men lượn sóng ánh ngọc trai, được chà mạch bằng keo epoxy hai thành phần – giải pháp vừa tăng tính thẩm mỹ, vừa hạn chế bám bẩn trong quá trình sử dụng.

Là người yêu nội trợ, gia chủ dành nhiều tâm huyết cho từng chi tiết sử dụng. Hệ tủ dưới được tối ưu công năng với ray âm chịu lực cao, giúp các ngăn kéo trượt êm, đáp ứng khối lượng lớn bát đĩa sứ, nồi chảo. Cánh tủ xanh bơ được sơn hoàn thiện kỹ lưỡng, trong khi phần tủ gỗ nâu được lau dầu, phủ lớp bảo vệ để giữ trọn vẻ mộc mạc tự nhiên.

Không gian lưu trữ được tổ chức khoa học với các ngăn kéo chia công năng rõ ràng: từ dao thìa dĩa, đồ làm bánh đến thớt, nồi chảo. Thay vì sử dụng phụ kiện inox đại trà, gia chủ lựa chọn hệ kệ gỗ đóng riêng, kết hợp ray âm, mang lại cảm giác chắc chắn và hài hòa với tổng thể cottagecore. Khu pantry cũng được biến tấu linh hoạt, với khoang kính phía trên để trưng bày bộ sưu tập gốm sứ vintage, phía dưới là các ngăn kéo mở toàn phần dành cho đồ khô, trà và cà phê.

Mỗi chi tiết nhỏ trong căn bếp đều có lý do tồn tại. Khoang tủ gia dụng được thiết kế riêng với kệ trượt, cơ chế khóa chống trượt và đóng mở một tay, giúp việc sử dụng nồi cơm điện, máy trộn bột hay máy ép chậm trở nên thuận tiện và an toàn. Hệ máy hút mùi âm tủ công suất lớn giữ cho khu nấu nướng luôn thông thoáng, trong khi máy rửa bát âm toàn phần giúp không gian gọn gàng mà vẫn đảm bảo tiện nghi.

Ngay cả khu vực dưới bồn rửa bát cũng được tận dụng tối đa với các ngăn lưu trữ thông minh. Gia chủ hạn chế bày lọ gia vị trên mặt bàn, thay vào đó là các ngăn kéo gỗ ẩn, ray trượt mượt mà, giúp căn bếp luôn ngăn nắp và tinh tế.

Đáng chú ý, căn bếp còn được thiết kế để các thành viên nhỏ tuổi trong gia đình có thể tham gia sinh hoạt một cách chủ động. Các ngăn kéo tầm thấp, chia khay rõ ràng giúp trẻ dễ dàng lấy bát đũa, khăn lau, từ đó hình thành thói quen gọn gàng, tự lập và yêu quý không gian sống chung.

Không rộng lớn hay cầu kỳ, căn bếp xanh bơ này mang lại cảm giác đủ đầy bằng chính sự chăm chút và yêu thương được gửi gắm trong từng chi tiết. Mỗi lần bước qua cánh cửa vòm, chạm vào sắc xanh dịu mát và mùi gỗ ấm áp, gia chủ lại cảm nhận rõ ràng rằng: đây không chỉ là nơi nấu ăn, mà là trái tim của ngôi nhà – nơi những điều bình dị nhất trở thành hạnh phúc bền lâu.