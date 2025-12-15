Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Cải tạo nhà có chọn lọc với chi phí 500 triệu đồng

Thúy Hiền
TPO - Gia chủ thay vì cải tạo toàn bộ căn nhà đã lựa chọn cải tạo từng hạng mục ở các tầng để đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Phạm vi cải tạo bao gồm một phòng giúp việc + tủ giày (tầng 1), phòng khách (tầng 2), một phòng ngủ, một phòng WC (tầng 3), bếp thêm tủ + sơn lại cửa các tầng (tầng 5).

img-1764903730082-1765275641018.jpg
img-1764903729846-1765275638018.jpg
img-1764903729807-1765275637634.jpg

Tủ giày được thiết kế chia thành ba khoang chính: Các khoang tủ lớn hai bên giúp tăng sức chứa, đáp ứng nhu cầu lưu trữ của cả gia đình. Khoang trung tâm mở vừa tạo điểm nhấn thị giác vừa là nơi bày biện trang trí.

Ngoài những không gian chính dành cho gia đình, gia chủ cũng dành sự quan tâm trọn vẹn đến phòng nghỉ của giúp việc. Dù diện tích không lớn, căn phòng vẫn được bố trí đầy đủ nội thất thiết yếu và đảm bảo sự thoải mái: giường ngủ gọn gàng, tủ đồ tối ưu, đầy đủ tiện nghi.

img-1764903729554-1765275635751.jpg
img-1764903729427-1765275634892.jpg
img-1764903729511-1765275635549.jpg
img-1764903729462-1765275635176.jpg

Phòng khách tại tầng 2 được thiết kế thanh lịch trang nhã với tông màu trung tính, nội thất tối giản.

img-1764903729674-1765275636708.jpg
img-1764903729598-1765275636001.jpg
img-1764903729918-1765275639367.jpg
img-1764903730041-1765275640552.jpg

Tầng 3 cải tạo lại một phòng ngủ và nhà vệ sinh. Tại tầng 5 bếp cải tạo thêm tủ kịch trần, tủ sửa để thêm máy rửa bát, bàn ghế ăn đóng mới cùng mood thiết kế mềm mại toàn nhà và sơn lại cánh tủ, cửa đi.

img-1764903729761-1765275637233.jpg
Thúy Hiền
TG Architects
#cải tạo nhà #chi phí 500 triệu #cải tạo chọn lọc #nội thất #xây dựng

