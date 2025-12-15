Viettel Construction: Hành trình kiến tạo không gian sống cho người Việt

Xây một ngôi nhà không chỉ là việc mua vật liệu hay thuê thợ, mà là quyết định trọng đại của cả đời người. Ngôi nhà không chỉ là nơi ở, mà còn là tổ ấm lưu giữ ký ức thể hiện phong cách sống của gia chủ. Chính vì vậy, rủi ro phát sinh về chi phí, tiến độ hay chất lượng là nỗi lo thường trực của nhiều gia chủ. Trong bối cảnh thị trường xây dựng ngày càng phức tạp, tự quản lý từng đội thợ, vật liệu và giám sát công trình đòi hỏi kiến thức, kinh nghiệm và thời gian - điều mà không phải gia đình nào cũng có.

Xây trọn gói: Giao việc một lần - An tâm trọn gói

Đáp ứng nhu cầu này, dịch vụ xây nhà trọn gói ra đời như giải pháp toàn diện. Gia chủ chỉ cần giao toàn bộ công việc từ A-Z cho một nhà thầu duy nhất: từ thiết kế, thi công, đến hoàn thiện nội thất. Mọi hạng mục được đồng bộ, giúp hạn chế phát sinh chi phí, giảm thiểu rủi ro và đảm bảo ngôi nhà đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

Viettel Construction xây nhà ở dân dụng với cam kết 3 chuẩn

Điểm mạnh của phương thức trọn gói là một đầu mối chịu trách nhiệm toàn bộ, từ vật liệu, nhân lực, tiến độ đến chất lượng. Gia chủ không cần tìm thợ, giám sát hay điều phối các hạng mục riêng lẻ - vừa tiết kiệm thời gian, vừa hạn chế sai sót kỹ thuật và rủi ro phát sinh.

Xu hướng “đặt trọn niềm tin vào chuyên nghiệp” tại đô thị

Những năm gần đây, đặc biệt tại các đô thị lớn, xây nhà trọn gói trở thành lựa chọn phổ biến. Nhiều gia đình trẻ, doanh nhân hay các hộ gia đình có điều kiện kinh tế ổn định xem đây là giải pháp thông minh và tiện lợi.

Nguyên nhân là nhu cầu minh bạch, hiệu quả và kiểm soát chi phí. Khi giao việc cho nhà thầu trọn gói, mọi hạng mục được tối ưu về kỹ thuật, nhân lực và vật tư, lập kế hoạch chi tiết từ đầu. Gia chủ chỉ cần giám sát thông qua báo cáo, hình ảnh và cập nhật tiến độ từ nhà thầu - phương thức quản lý hiện đại, minh bạch và tiện lợi. Các chuyên gia xây dựng nhận định: “xây trọn gói là xu hướng tất yếu”, đặc biệt trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và nhu cầu sống tiện nghi, hiện đại ngày càng cao.

Dấu ấn của Viettel Construction trên khắp Việt Nam

Doanh nghiệp đã đạt giải thưởng “Doanh nghiệp Xây dựng của năm 2025".

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp hoàn thành 72% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế, riêng ngành xây dựng ghi nhận doanh thu 3.414,6 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, chiếm 34% tổng doanh thu. Trong thị trường xây nhà trọn gói, Viettel Construction nổi bật nhờ 3 chuẩn trọn gói:

● Chuẩn chất lượng: Vật liệu, kỹ thuật thi công và hoàn thiện nội thất được kiểm soát nghiêm ngặt. Hệ thống giám sát hiện đại và trung tâm điều hành thông minh (IOC - Intelligent Operation Center) theo dõi liên tục tiến độ và chất lượng từng hạng mục, giảm thiểu sai sót và đảm bảo công trình bền vững.

● Chuẩn tiến độ: Quy trình quản lý tiên tiến từ bản vẽ, thi công đến nghiệm thu giúp khách hàng nắm rõ tiến độ từng giai đoạn. Đội ngũ kỹ sư và kiến trúc sư giàu kinh nghiệm điều phối thi công hiệu quả, hạn chế rủi ro trễ tiến độ.

● Chuẩn báo giá: Báo giá minh bạch từ đầu giúp gia chủ chủ động tài chính, cân đối ngân sách và so sánh trực tiếp với thị trường để lựa chọn giải pháp tối ưu.

Uy tín của Viettel Construction còn được khẳng định bởi các giải thưởng uy tín: “Doanh nghiệp Xây dựng của năm 2025” tại Vietnam Construction Awards, minh chứng cho năng lực thi công vượt trội và sự tin tưởng của hàng nghìn gia đình.

Với trọn hành trình từ bản vẽ đến ngôi nhà thực tế, Viettel Construction mang đến giải pháp xây nhà trọn gói an tâm, giúp gia chủ giảm áp lực quản lý, tối ưu chi phí và kiểm soát chất lượng. Viettel Construction không chỉ là nhà thầu, mà còn là người đồng hành đáng tin cậy, đảm bảo mỗi ngôi nhà đều đạt chuẩn chất lượng - tiến độ - báo giá, mang lại mái ấm bền vững cho từng gia đình.