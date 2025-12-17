Đồng loạt khởi công nhiều dự án BĐS quy mô lớn hàng nghìn tỷ đồng

TPO - Ngày 19/12 tới, trên cả nước sẽ khởi công hàng loạt dự án lớn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đáng chú ý, trong số này có nhiều dự án bất động sản quy mô lớn, tổng mức đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ.

Tại Quảng Ninh, tâm điểm là khu kinh tế Vân Đồn, nơi sẽ khởi công dự án khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư 51.000 tỷ đồng, quy mô trên 244 ha, được quy hoạch là siêu tổ hợp du lịch – giải trí – nghỉ dưỡng có thưởng, thí điểm cho người Việt tham gia casino.

Bên cạnh casino, dự án còn tích hợp hệ thống khách sạn, resort, condotel, nhà phố thương mại, trung tâm thương mại, văn phòng, trung tâm hội nghị – hội thảo, cùng các tổ hợp thể thao, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe cao cấp.

Phối cảnh dự án khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino tại khu kinh tế Vân Đồn khởi công dịp 19/12.

Cũng tại Quảng Ninh, Sun Group còn khởi công tòa nhà chung cư hỗn hợp Marina cao tầng thuộc dự án Công viên Đại Dương Hạ Long, phường Bãi Cháy, với tổng vốn đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, địa phương này còn ghi nhận lễ khởi công Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng – giải trí cao cấp, sân gôn và khu dân cư Monbay Vân Đồn, tổng vốn 25.000 tỷ đồng do Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Hải Đăng làm chủ đầu tư...

Tại Hà Nội, dự án Tổ hợp văn phòng – khách sạn – căn hộ cao cấp Times Square Hà Nội, tọa lạc tại số 2 Phạm Hùng, cũng sẽ chính thức khởi công với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng.

Dự án này có diện tích sử dụng đất khoảng 40.000 m², được phát triển theo mô hình đa chức năng, bao gồm văn phòng, khách sạn, căn hộ du lịch, chung cư cao cấp và trường học, kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn mới về không gian dịch vụ – thương mại tại khu vực phía Tây Thủ đô.

Ở các địa phương khác, nhiều dự án bất động sản quy mô lớn cũng đồng loạt động thổ. Có thể kể đến, dự án Khu đô thị CK54 tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), với vốn đầu tư hơn 17.200 tỷ đồng. Hay dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng Vườn địa đàng Sơn Bình tại tỉnh Lai Châu, do Công ty Cổ phần Kinh doanh xi măng Miền Bắc đầu tư với tổng vốn 6.000 tỷ đồng;...