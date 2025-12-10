Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPHCM đã tháo gỡ vướng mắc được bao nhiêu dự án bất động sản?

TPO - Việc tháo gỡ vướng mắc dự án tồn đọng, kéo dài và những vấn đề phát sinh còn gặp nhiều khó khăn do quy định pháp luật về đất đai chưa rõ ràng, còn chồng chéo. Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã có nhiều văn bản kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn và tham mưu Quốc hội, Chính phủ sửa đổi Luật Đất đai và các Nghị định hướng dẫn thi hành.

Theo báo cáo của UBND TPHCM, năm 2025, Thành phố đã tháo gỡ 67/149 dự án vướng mắc tồn đọng chậm đưa vào sử dụng, 39/149 dự án hoàn thành rà soát và 43/149 dự án đang tiếp tục được xử lý.

UBND TPHCM đã gửi Trung ương danh mục 571 công trình, dự án, trong đó 30 công trình, dự án thuộc thẩm quyền xử lý của Trung ương và 471 dự án thuộc thẩm quyền của TPHCM.

Trên cơ sở đó, Văn phòng Chính phủ đã nêu kết luận của Thủ tướng đối với 5 công trình, dự án thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 1 công trình, dự án thuộc thẩm quyền bộ, ngành. Với 6 dự án này, TPHCM đã đề xuất hướng xử lý vào tháng 3/2025. Đến nay, TPHCM đã giải quyết cơ bản 1 dự án thuộc thẩm quyền cấp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 1 công trình, dự án thuộc thẩm quyền bộ, ngành.

TPHCM đã tháo gỡ 67/149 dự án vướng mắc tồn đọng chậm đưa vào sử dụng.

UBND TPHCM cũng thành lập Tổ công tác chuyên giải quyết các hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các dự án nhà ở thương mại. Tổ công tác tập trung xử lý những hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất bị tồn đọng nhiều năm, đi kèm việc tháo gỡ các dự án “da beo”, hạ tầng dở dang.

Ở nhóm các dự án tồn đọng kéo dài, có 149 khu đất dự án chậm đưa vào sử dụng. Trong đó, 67 dự án đã hoàn thành việc tháo gỡ, 39 dự án đã hoàn thành nhiệm vụ rà soát, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM tiếp tục theo dõi 43 dự án đang tiến hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Tuy nhiên, việc tháo gỡ vướng mắc dự án tồn đọng, kéo dài và những vấn đề phát sinh còn gặp nhiều khó khăn do quy định pháp luật đất đai chưa rõ ràng, còn chồng chéo. Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã có nhiều văn bản kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn và tham mưu Quốc hội, Chính phủ sửa đổi Luật Đất đai và các Nghị định hướng dẫn thi hành.

Tính từ ngày 1/1 đến ngày 1/12, UBND TPHCM đã ban hành 80 quyết định liên quan đến giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn, công nhận quyền sử dụng đất… TPHCM cũng ký 41 hợp đồng thuê đất cho 11 tổ chức và cấp 1.305 giấy chứng nhận cho 100 tổ chức.

Ngoài ra, TPHCM đã giải quyết 42/46 kiến nghị từ Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM từ đầu năm đến nay, liên quan các lĩnh vực như tiếp cận vốn, hỗ trợ phát triển kinh doanh, chính sách thuế, phí, bảo hiểm xã hội, hạ tầng giao thông, đất đai, quy hoạch…

Duy Quang
