Sẽ có nghị quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật Đất đai

Luân Dũng
TPO - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhấn mạnh điều này khi trao đổi làm rõ các vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm tại phiên thảo luận về kinh tế xã hội, chiều 29/10.

Đề cập đến tình hình thiên tai, bão lũ, ông Thắng thông tin, từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm 256 người chết, mất tích, thiệt hại kinh tế trên 61.000 tỷ đồng. Ngay tại thời điểm này, tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đang mưa lũ đặc biệt lớn, trung bình từ 1000 đến 1500 mm. Riêng thành phố Huế mưa rất lớn, làm chết và mất tích hơn 10 người, thiệt hại lớn về kinh tế.

2910thang.jpg
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng. Ảnh: Như Ý

Cũng theo Bộ trưởng, vấn đề ô nhiễm môi trường, vấn đề quản lý sử dụng tài nguyên khoáng sản, nhất là đất đai, nguồn nước vẫn còn chưa có hiệu quả như mong muốn. Khả năng ứng phó, giảm thiểu tác hại của thiên tai và biến đổi khí hậu đang gặp thách thức lớn, cần có những giải pháp đồng bộ, căn cơ và tổ chức thực hiện phải quyết liệt hơn nữa.

Từ thực tế trên, ông Thắng cho hay, năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định đây là một giai đoạn rất quan trọng. Do đó, ngành nông nghiệp và môi trường đã đưa ra 18 chỉ tiêu rất tích cực để thực hiện từ nay đến năm 2030.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng cần phải có một chính sách phù hợp. Vì thế, ngay tại kỳ họp này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì cùng các bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội 4 nội dung công việc rất quan trọng.

Trong đó có luật sửa đổi, bổ sung 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường để phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp; cắt giảm thủ tục hành chính, các điều kiện đầu tư kinh doanh; và tháo gỡ những điểm nghẽn cần phải xử lý ngay.

Cùng với đó sẽ sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất, khoáng sản, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khai thác sử dụng hiệu quả cao nhất tài nguyên, khoáng sản, đem lại sự phát triển cho đất nước. Bên cạnh đó là dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật Đất đai năm 2024.

“Những nội dung này khi được Quốc hội xem xét thông qua cùng với việc xây dựng hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai, cơ bản hoàn thành trong năm 2025 và hoàn thành toàn bộ trong năm 2026 sẽ là điều kiện để đất đai thực sự là nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững đất nước”, ông Thắng nhấn mạnh.

Cũng theo Bộ trưởng, trong kỳ họp này, Bộ Nông nghiệp Môi trường trình Chính phủ, trình với Quốc hội Chương trình mục tiêu Quốc gia trên cơ sở tích hợp 3 chương trình: nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Luân Dũng
