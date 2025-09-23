Luật Đất đai còn tồn tại nhiều điểm nghẽn, bất cập

TPO - Qua rà soát, tổng hợp ý kiến từ các địa phương, từ thực tiễn quản lý nhà nước trực tiếp cho thấy, Luật Đất đai mặc dù đã có bước hoàn thiện nhưng vẫn còn tồn tại nhiều điểm nghẽn và bất cập. Nhiều quy định chưa thật sự khơi thông được nguồn lực, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội.

Chiều 22/9, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội thảo: Nhận diện “điểm nghẽn” và đề xuất giải pháp khắc phục liên quan đến Luật Đất đai.

Khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc cho rằng, Luật Đất đai là một trong những lĩnh vực đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Đất đai vừa là tài nguyên quý giá, vừa là tư liệu sản xuất, đồng thời cũng là nguồn lực to lớn cho sự phát triển đất nước, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, định hướng quan trọng trong hoàn thiện thể chế pháp luật, trong đó có Luật Đất đai đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần, góp phần tháo gỡ những vướng mắc cơ bản trong quá trình thực thi.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc, qua rà soát, tổng hợp ý kiến từ các địa phương, từ thực tiễn quản lý nhà nước trực tiếp cho thấy, Luật Đất đai vẫn còn tồn tại nhiều vướng mắc, điểm nghẽn và bất cập. Nhiều quy định chưa thật sự khơi thông được nguồn lực, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 18/9 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp, trong đó có nội dung quan trọng liên quan đến định hướng sửa đổi pháp luật nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khơi thông nguồn lực, bao gồm cả Luật Đất đai. Tại cuộc họp, Tổng Bí thư nhấn mạnh: việc sửa đổi Luật Đất đai cần nhận diện đầy đủ, chính xác những khó khăn, vướng mắc hiện nay để có giải pháp tổng thể, căn cơ, đồng bộ; tránh tình trạng sửa đổi chắp vá, vừa sửa xong lại phải tiếp tục sửa. Luật Đất đai phải đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, đồng thời khắc phục kẽ hở phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Thực hiện định hướng quan trọng đó, Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, với sự chủ trì của Bộ Tư pháp, quyết định tổ chức Hội thảo nhằm tiếp tục nhận diện sâu sắc hơn những khó khăn, bất cập trong thực tiễn thi hành Luật Đất đai.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã tập trung làm rõ các điểm nghẽn và đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ đối với 5 nội dung chính: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; tài chính đất đai, giá đất; về hoàn thiện hệ thống thông tin quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai.