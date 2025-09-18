Lĩnh 25 năm tù vì chiếm đoạt 3 tỷ đồng của chủ tiệm vàng

TPO - Với cáo buộc chiếm đoạt 3 tỷ đồng của ông bà chủ tiệm vàng, bị cáo Lê Trường Thọ (SN 1991, ở quận Hà Đông cũ, Hà Nội) bị Tòa tuyên tổng mức án 25 năm tù về hai tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 17/9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Trường Thọ (SN 1991, ở quận Hà Đông cũ) tổng mức án 25 năm tù về hai tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, năm 2020, bị cáo Thọ bị Tòa án Nhân dân quận Hà Đông (cũ) tuyên phạt 28 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngày 15/5/2021, Thọ chấp hành xong hình phạt tù, hiện chưa được xóa án tích.

Theo cáo buộc, vợ chồng ông Vũ Đức P. (SN 1960) và bà Hoàng Thị Đ. (SN 1967) mở tiệm vàng ở quận Hà Đông cũ, Hà Nội. Năm 2022, vợ chồng bà Đ. thuê Lê Trường Thọ làm nhân viên giao hàng cho khách mua bán vàng và mua bán ngoại tệ, trả lương 7 triệu đồng/tháng.

Lợi dụng sự tin tưởng của vợ chồng chủ tiệm vàng, Thọ đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông P. và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Đ.

Theo đó, khoảng 16h ngày 4/6/2024, chị T. (trú tại Hà Nội) liên hệ với ông P. để mua 170.000 USD. Hai bên thống nhất giá của số USD trên là hơn 4,3 tỷ đồng, giao tại nhà chị T. "Chốt giao dịch" xong, Ông P. đã cho Thọ mang 170.000 USD đến bán cho chị T. và nhận về hơn 4,3 tỷ đồng. Trong khi chờ khách đếm tiền, Thọ dùng điện thoại chơi game bài Baccarat trên mạng Internet và bị thua.

Bị cáo Lê Trường Thọ.

Chiếm đoạt tiền "nướng" vào game bài Baccarat

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội xác định, phía chị T., sau khi nhận đủ 170.000 USD, đã chuyển cho Thọ hơn 4,3 tỷ đồng vào 2 tài khoản của anh ta. Sau khi nhận tiền của khách, Thọ nảy sinh ý định chiếm đoạt 1 tỷ đồng của ông P. trong số tiền đã nhận để dùng “nướng” vào game bài Baccarat nhưng bị thua hết.

Để chủ tiệm vàng không phát hiện việc chiếm đoạt 1 tỷ đồng, bị can Lê Trường Thọ đã 5 lần chuyển khoản số tiền hơn 2,2 tỷ đồng từ tài khoản MBBank sang tài khoản Techcombank. Hai tài khoản này đều do Thọ đứng tên. Việc này nhằm mục đích, nếu bị ông chủ hỏi về việc nhận tiền bán USD, Thọ sẽ nói dối ông P. rằng, tài khoản MBBank của anh ta bị lỗi, chỉ chuyển trước được một phần tiền bán USD cho ông P.

Khi ông P. tiếp tục yêu cầu Thọ giao lại số tiền đã bán 170.000 USD, Thọ nói dối chủ rằng tài khoản MBBank của bị cáo bị "treo" nên chỉ chuyển trước cho ông P. được 2,3 tỷ đồng. Ông P. đồng ý, bảo Thọ chuyển vào 2 tài khoản khác nhau.

Cáo trạng xác định, tổng số tiền mà bị can Thọ đã chiếm đoạt của ông chủ tiệm vàng là 2 tỷ đồng, đã dùng hết số tiền trên để đánh bạc trực tuyến và thua hết.

Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thọ, cáo trạng cho rằng do cần tiền để tiếp tục đánh bạc trực tuyến nên tối ngày 4/6/2024, Thọ dùng thủ đoạn gian dối, liên hệ với bà Đ. và nói có khách cần bán gấp 40.000 USD. Tin tưởng Thọ, bà chủ tiệm vàng đồng ý, chuyển hơn 1 tỷ đồng cho Thọ.

Sau khi nhận tiền, Thọ không mang đi mua USD mà chiếm đoạt số tiền trên, dùng để đánh bạc trực tuyến và lại trắng tay.

Ngày 5/6/2024, Thọ đến cửa hàng vàng thừa nhận với vợ chồng ông P., bà Đ. về việc anh ta đã chiếm đoạt 3 tỷ đồng để đánh bạc và thua hết sạch, không có khả năng trả lại số tiền trên.

Đến ngày 13/6/2024, Thọ đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Anh ta thừa nhận, khoảng đầu năm 2024 đã tham gia chơi game bài Bacracat, và chỉ trong ngày 4/6/2024, bị can đã chơi hết 3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, quá trình điều tra cơ quan tiến hành tố tụng xác định tiệm vàng của ông P. và bà Đ. có hành vi kinh doanh mua bán ngoại hối không giấy phép nên xử phạt hành chính.