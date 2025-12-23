18 bị cáo trong đường dây sản xuất, mua bán sữa giả HIUP sắp hầu tòa

TPO - Chỉ sau vài ngày ra cáo trạng truy tố, TAND TP Hà Nội ấn định ngày mở phiên xét xử nhóm đối tượng sản xuất, mua bán sữa giả HIUP trị giá 2.436 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ.

18 bị cáo bị truy tố 4 tội danh

Dự kiến ngày 5/1/2026, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm 18 bị cáo phạm tội trong vụ án sản xuất, buôn bán sữa giả HIUP.

Hội đồng xét xử gồm 5 người, do Thẩm phán Vũ Quang Huy làm Chủ tọa. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử là 5 kiểm sát viên của Viện KSND TP Hà Nội.

Trong vụ án, 3 bị cáo Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Z Holding); La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh (đều là Phó Tổng giám đốc) bị xét xử 3 tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Rửa tiền”.

15 bị cáo khác, số này phần lớn là nhân viên cấp dưới của Thịnh bị xét xử các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” hoặc “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Hồ sơ vụ án thể hiện, từ năm 2023 - 2025, bị cáo Hoàng Quang Thịnh, cùng đồng phạm trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Cổ phần Z Holding và các công ty thuộc hệ sinh thái.

Hai bị cáo Hoàng Quang Thịnh và La Khắc Minh.

Nhóm này lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, kéo dài. Các hành vi vi phạm từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Tiếp tục điều tra với KOLs, cổ đông thu lợi bất chính

Để phục vụ hành vi phạm tội, nhóm Thịnh, La Văn Minh, Nguyễn Khắc Minh đã chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể để sản xuất, buôn bán, kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền.

Riêng tại Công ty Nature Made, nhóm Thịnh đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn, xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố. Các sản phẩm thường đăng ký công bố theo hướng bỏ bớt hoặc thay thế thành phần nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận. Mạng lưới tiêu thụ được vận hành có hệ thống, phân tầng tổ chức bán hàng.

Tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Cổ phần Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là gần 6.700 tỷ đồng.

Trong đó, hệ thống đã sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm là hàng giả trị giá hơn 2.436 tỷ đồng. Từ đó, Thịnh cùng La Văn Minh, Nguyễn Khắc Minh đã thu lợi bất chính gần 150 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát cho rằng các sản phẩm hàng giả do nhóm này sản xuất chủ yếu là thực phẩm bổ sung cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng, có nhiều loại sữa được người tiêu dùng ưa chuộng trong một thời gian như dinh dưỡng HIUP GOLD, thực phẩm bổ sung HIUP, dinh dưỡng HIUP 27 hương vani.

Ngoài ra, trong quá trình kinh doanh nhóm này đã lập 2 hệ thống sổ sách để che giấu doanh thu thực tế hơn 7.825 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai thuế hơn 1.148 tỷ. Hành vi này bị xác định gây thiệt hại hơn 1.633 tỷ đồng.

Đối với hành vi rửa tiền, nhóm Thịnh đã chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa để đầu tư nhưng thực chất là giữ lại, hợp thức hóa và tiếp tục luân chuyển đồng tiền do phạm tội mà có. Sau đó, thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để rửa số tiền hơn 83 tỷ đồng.

Toàn vụ án, cơ quan tố tụng xác định Hoàng Quang Thịnh hưởng lợi 63 tỷ đồng, La Văn Minh hưởng lợi 46 tỷ, Nguyễn Khắc Minh hưởng lợi 40 tỷ...

Được biết, ngoài nhóm đối tượng đã truy tố, cơ quan tố tụng tiếp tục xác minh những KOLs liên quan trong việc quảng cáo bán sản phẩm. Trên danh nghĩa Công ty Z Holding và các công ty chủ nhãn, nhân viên bán hàng của 26 hệ thống bán hàng thuộc Công ty Z Holding (trong đó có Công ty Alama) đã thực hiện bán hàng trực tuyến, ký hợp đồng với người nổi tiếng, có ảnh hưởng (KOLs) để quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội chiếm doanh thu chủ yếu.

Bên cạnh đó, sẽ tách tài liệu điều tra, làm rõ với một số đối tượng liên quan, trong đó có Lê Văn Trung là người góp vốn 25% tại Công ty Butaba (thuộc Z Holding) được hưởng hơn 59 tỷ đồng tiền lợi nhuận thu được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của 26 hệ thống bán hàng, số này có 17,8 tỷ đồng tiền lợi nhuận từ doanh thu bán hàng giả.