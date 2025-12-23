Công an An Giang quyết giữ vững an ninh, trật tự chuẩn bị APEC 2027

TPO - Năm 2025, lực lượng Công an An Giang tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững trật tự, an toàn xã hội. Bước sang năm 2026, Công an tỉnh xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có xây dựng Phú Quốc trở thành địa bàn kiểu mẫu về an ninh, trật tự, chủ động bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ APEC 2027.

Ngày 23/12, Công an tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang.

Năm 2025, lực lượng Công an An Giang triển khai quyết liệt công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng 27/102 xã, phường, đặc khu đủ điều kiện theo tiêu chí không ma túy...

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Công an - Phạm Thế Tùng đánh giá, quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, mở rộng không gian phát triển đặt ra yêu cầu cao đối với lực lượng Công an. Công an An Giang đã nhanh chóng ổn định tư tưởng, tổ chức, chủ động triển khai nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, biên giới, biển đảo.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thượng tướng Phạm Thế Tùng yêu cầu, Công an An Giang chủ động bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, đặc biệt an ninh biên giới, an ninh đối ngoại; quán triệt phương châm bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”. Công an tỉnh cần tăng cường nắm tình hình, phòng ngừa, giải quyết hiệu quả các vụ việc khiếu kiện, tranh chấp, không để hình thành “điểm nóng”. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy; phấn đấu kéo giảm ít nhất 10% tội phạm về trật tự xã hội; nâng cao chất lượng tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng trao Cờ thi đua cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đặc biệt lưu ý nhiệm vụ xây dựng Phú Quốc trở thành địa bàn kiểu mẫu về an ninh, trật tự, văn minh đô thị; phối hợp chuẩn bị chu đáo các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ APEC 2027; bảo đảm an ninh trong suốt quá trình triển khai các dự án, công trình trọng điểm. Bên cạnh đó, Công an tỉnh An Giang cần tăng cường bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; triển khai đồng bộ các phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nhàn - Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang đề nghị, công an tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng dự báo, tham mưu chiến lược; bảo vệ an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm và các sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa quan trọng. Quyết tâm đạt và vượt mục tiêu xây dựng 23 xã, phường, đặc khu không ma túy trong năm 2026, giữ vững thành quả đã đạt được.

Tại hội nghị, Thượng tướng Phạm Thế Tùng thay mặt Bộ Công an trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho 14 đơn vị thuộc Công an tỉnh An Giang; trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng cho 2 cá nhân tiêu biểu. Dịp này, 1 tập thể và 3 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tặng Bằng khen.