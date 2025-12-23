Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Cán bộ Ban Quản lý dự án lập công ty sân sau để trục lợi bất chính

Đức Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố nguyên cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Minh (Hà Giang cũ), về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để lập hồ sơ, hợp đồng khống, chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lò Trọng Hinh (SN 1983, trú tại thôn 2, xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang) về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 1, Điều 355 Bộ luật Hình sự.

603896483-1346866247477618-8061213581223926306-n.jpg
Đối tượng Lò Trọng Hinh (ở giữa). Ảnh: Trung Hiếu

Theo kết quả điều tra, năm 2021, khi là cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang (cũ), Lò Trọng Hinh đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để trục lợi bất chính thông qua doanh nghiệp sân sau do bản thân điều hành.

Bị can tự ý lập hồ sơ thiết kế, dự toán công trình; mua vật tư, máy móc, thuê nhân công nhưng không báo cáo, không thống nhất với Ban Quản lý dự án.

Quá trình thực hiện, Hinh đã lập hợp đồng thuê nhân công không đúng thực tế, sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đức Anh
#Công an Tuyên Quang #cán bộ dự án #lợi dụng chức vụ #chiếm đoạt tài sản #Yên Minh #Hà Giang #điều tra

Xem thêm

Cùng chuyên mục