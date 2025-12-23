Cán bộ Ban Quản lý dự án lập công ty sân sau để trục lợi bất chính

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố nguyên cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Minh (Hà Giang cũ), về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để lập hồ sơ, hợp đồng khống, chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lò Trọng Hinh (SN 1983, trú tại thôn 2, xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang) về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 1, Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Lò Trọng Hinh (ở giữa). Ảnh: Trung Hiếu

Theo kết quả điều tra, năm 2021, khi là cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang (cũ), Lò Trọng Hinh đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để trục lợi bất chính thông qua doanh nghiệp sân sau do bản thân điều hành.

Bị can tự ý lập hồ sơ thiết kế, dự toán công trình; mua vật tư, máy móc, thuê nhân công nhưng không báo cáo, không thống nhất với Ban Quản lý dự án.

Quá trình thực hiện, Hinh đã lập hợp đồng thuê nhân công không đúng thực tế, sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.