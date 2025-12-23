Phạt tử hình 2 bị cáo trong đường dây mua bán, tàng trữ trái phép gần 31 kg ma túy

TPO - Trong vụ mua bán, tàng trữ trái phép gần 31 kg ma túy, ngoài 2 án tử hình, HĐXX còn tuyên 2 bị cáo chung vụ mức án lần lượt là 20 năm và 23 năm tù.

Ngày 23/12, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” phát hiện ngày 2/8/2024, tại khu vực phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân (cũ), TPHCM, do Trần Thanh Hiếu và đồng phạm thực hiện.

Bị cáo Trần Thanh Hiếu (ngoài cùng bên trái) và các bị cáo tại phiên tòa ngày 23/12.

HĐXX tuyên phạt tử hình 2 bị cáo ngụ tại TPHCM cùng tội “Mua bán trái phép chất ma túy” là Trần Thanh Hiếu (SN 2000) và Nguyễn Văn Xành (SN 1986).

Ngoài ra, bị cáo Đỗ Linh Vũ (SN 1983, ngụ TPHCM) bị phạt 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 3 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Bị cáo Mã Hoàng Thạch (SN 1996, ngụ TPHCM) bị tuyên phạt 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cáo trạng xác định, bị cáo Trần Thanh Hiếu là chủ mưu cầm đầu vụ án, phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép chất ma túy với tổng khối lượng gần 31 kg.

Theo cáo trạng, khoảng 1h ngày 2/8/2024, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy (PC04), Công an TPHCM tuần tra đến khu vực đường 24, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân (cũ), phát hiện Nguyễn Văn Xành điều khiển xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Khám xét nơi ở của các bị cáo liên quan, cơ quan điều tra thu giữ số lượng lớn ma túy các loại Heroine, Methamphetamine, Ketamine...

Quá trình điều tra, Trần Thanh Hiếu khai nhận: Do cá độ đá gà thua nên nợ chủ trường gà bên Campuchia số tiền hơn 100 triệu đồng. Để có tiền trả nợ, Hiếu phụ giúp một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) giữ kho ma túy tại TPHCM để giao cho khách khi có chỉ đạo, nhận tiền mua bán ma túy rồi chuyển vào tài khoản do người này cung cấp.

Hiếu được người đàn ông này trả công 100 triệu đồng/tháng, thuê nhà cho ở để nhận ma túy và giữ kho. Khi nào có đơn hàng, người này gọi điện và nhắn đơn cho Hiếu đi giao cho khách.

Để việc quản lý kho ma túy được thuận lợi, Hiếu thuê Nguyễn Văn Xành cùng giữ kho và giao ma túy cho khách. Hiếu trả công cho Xành 10 triệu đồng/tháng.

Hiếu đã giúp sức mua bán ma túy 2 lần. Lần thứ nhất: Vào ngày 29/7/2024, Hiếu nhận số lượng 20 kg ma túy đá, 30 bánh Heroine, 1 kg Ketamine đựng trong một vali màu xanh từ một người đàn ông không rõ lai lịch.

Lần thứ hai là vào ngày 1/8/2024, Hiếu nhận 3 bánh Heroine trong 1 cặp táp màu đen tại khu vực ngã tư Gò Mây, Quốc lộ 1A và giao ma túy cho nhiều người tại khu vực TPHCM.

Số ma túy còn lại Hiếu "chốt đơn" cho đến ngày 1/8/2024 là còn 14 kg Methamphetamine, 32 bánh Heroine. Ngoài ra, còn thuốc lắc, nước vui Hiếu không nhớ rõ số lượng. Tất cả số ma túy này cơ quan công an đã khám xét và thu giữ.

Cũng theo cáo trạng, đầu tháng 5/2024, Mã Hoàng Thạch đã mua 500 gam Katemin từ Hiếu để bán lại cho đối tượng tên Đồng (không rõ lai lịch). Thời điểm cơ quan công an khám xét nơi ở của Hiếu, Thạch đã chạy sang chỗ của Hiếu tìm. Khi thấy cơ quan công an bắt giữ Hiếu, Thạch bỏ chạy thì bị công an kiểm tra và đưa về trụ sở làm việc.

Riêng bị cáo Đỗ Linh Vụ đã có hành vi mua bán 1 kg Methamphetamine và 4 gói nước vui tại một khách sạn trên đường Thùy Vân, TP Vũng Tàu (cũ), TPHCM. Quá trình điều tra xác định, số ma túy này, Trần Thanh Hiếu được chỉ đạo giao và Vũ là người nhận.