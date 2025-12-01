Cai thầu xây dựng lĩnh 17 năm tù vì trả công thợ bằng ma túy

TPO - Do bị ép tiến độ thi công và được công nhân gợi ý mua "đồ" sử dụng để tỉnh táo làm việc, bị cáo Hà Văn Sáng nghĩ ra phương án tìm đầu mối mua ma túy cho nhóm công nhân sử dụng, tiền mua ma túy khấu trừ vào tiền lương.

Ngày 1/12, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, ở Lào Cai) mức án 17 năm tù và Hà Thị Phông (SN 1989, ở Sơn La) 16 năm tù cùng tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Rạng sáng 5/6/2025, tại một công trình trên phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa cũ), Công an TP Hà Nội phối hợp kiểm tra, thu giữ trong lán ngủ của Sáng và Phông 81 bọc nylon màu xanh chứa 79,156 gam ma túy; 1 bọc nylon chứa 12 viên Methamphetamine.

Thời điểm kiểm tra, có 13 đối tượng là công nhân làm thuê cho Sáng. Kết quả xét nghiệm cho thấy 11/13 người dương tính với ma túy.

Bị cáo Phông và Sáng tại tòa.

Cáo trạng xác định, Sáng làm nghề nhận thầu xây dựng, chuyên nhận ghép, tháo dỡ cốt pha và đổ bê tông cho các công trình xây dựng, nhà ở tại Hà Nội.

Khoảng đầu tháng 2/2025, Sáng ký hợp đồng, nhận thầu ghép cốt pha để đổ bê tông tại căn nhà trên phố Tôn Đức Thắng. Anh ta nhận công nhân lao động tự do để làm việc tại công trình, Hà Thị Phông là người quen, phụ giúp quán xuyến công việc hàng ngày cho Sáng.

Do bị ép tiến độ thi công, Sáng yêu cầu thợ ghép cốt pha phải làm cả ngày lẫn đêm để kịp hoàn thành. Trong thời gian làm việc, một số thợ nói với Sáng, do phải làm đêm nên họ rất mệt mỏi và buồn ngủ, cần phải có “đồ” mới tỉnh táo để làm việc được. Khi Sáng hỏi “đồ là đồ gì” thì được trả lời là heroin.

Thấy một số công nhân thường xuyên đòi ứng tiền công lao động bằng ma túy, Sáng sợ nếu trả tiền trực tiếp thì các công nhân sẽ tự đi mua, có thể bị bắt hoặc sẽ bỏ việc, làm ảnh hưởng đến hoạt động thi công công trình nên nghĩ ra phương thức mua ma túy về bán cho công nhân vào các khung giờ 5h20 và 13h30 trong ngày để giữ chân họ. Số tiền mua ma túy, Sáng sẽ trừ vào tiền công lao động của các công nhân.

Theo đó, vào đầu tháng 3/2025, Sáng gặp một người từng sử dụng ma túy để hỏi địa chỉ mua và được người này cho số điện thoại của người bán ma túy tên Quý.

Sau khi liên lạc được với người bán ma túy, Sáng đã 3 lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy với tổng số tiền 62 triệu đồng.

Viện Kiểm sát cho rằng, Phông tham gia với Sáng vào việc mua bán, phân phát heroin cho nhóm thợ sử dụng.