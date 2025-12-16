Cựu Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan: ‘Chúng tôi mong được tha thứ, khoan hồng’

TPO - Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho cấp dưới; bà cũng xin tòa tuyên mình một bản án nhẹ để sớm được trở về với xã hội, đi chữa bệnh.

Xin giảm án cho cấp dưới

Cuối chiều 16/12, sau hai ngày xét xử, tòa phúc thẩm cho các bị cáo phạm tội trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các địa phương được nói lời sau cùng trước khi vào nghị án.

Đại diện cho toàn bộ nhóm bị cáo, bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) cho hay, qua phiên tòa đã nhận thức sâu sắc về sai phạm của bản thân, vô cùng ăn năn hối lỗi.

Cựu Bí thư mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, đặc biệt là ông Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy)…

Theo bà Lan, những người này từng là cấp dưới của bà, quá trình công tác họ đã có nhiều nỗ lực góp phần cho sự thành công chung của đất nước, cũng như của tỉnh. Hiện một số bị cáo tuổi đã cao, sức yếu.

Bị cáo Lan bày tỏ rất cảm động khi được Kiểm sát viên thực hiện quyền công tố và kiểm sát xét xử tại tòa thấu hiểu, chia sẻ cho điều kiện, hoàn cảnh cùng với sự nỗ lực, cố gắng của bị cáo.

Cuối cùng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc mong tòa xem xét cập nhật những tình tiết mới tại phiên tòa này, "gạn đục khơi trong", để có thể giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được sớm trở về với xã hội đi chữa bệnh.

Bà Lan cũng gửi lời xin lỗi đến Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, toàn bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. "Chúng tôi mong muốn được tha thứ, cảm thông, chia sẻ, khoan hồng cho tất cả" - bị cáo Lan nói.

Cựu Bí thư khóc tại phiên tòa.

Kiểm sát viên đề nghị tòa xem xét giảm án cho tất cả bị cáo

Xuyên suốt phiên tòa, PV ghi nhận các bị cáo đều thành khẩn, họ ít tranh luận mà cùng luật sư nêu các tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng, người thân và bản thân họ đang mắc nhiều bệnh hiểm nghèo.

Đại diện Viện Kiểm sát cũng ghi nhận bị cáo khắc phục hậu quả, riêng bà Lan và ông Lê Duy Thành tự nguyện nộp thêm 2 thửa đất và 200 triệu đồng.

Khi luận tội, Kiểm sát viên đề nghị tòa xem xét giảm án cho tất cả. Một số cựu quan chức như ông Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) được đề nghị chuyển từ 3 năm tù giam sang tù treo.

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) ban đầu gửi đơn kháng cáo nhưng sau đó rút đơn.

Ở cấp sơ thẩm, ông Hậu bị tuyên 30 năm tù cho 3 tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, trong tháng 10 vừa qua, ông Hậu còn bị Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương truy tố trong vụ án thứ 2 liên quan dự án trên đất quốc phòng, tại sân bay Nha Trang cũ. Vụ án này, ông ta bị quy kết chiếm đoạt của nhà đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng.

Bản án sơ thẩm quy kết bị cáo Nguyễn Văn Hậu đã "thao túng, làm tha hóa, biến chất, sa ngã, làm băng hoại đạo đức" nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ của nhiều địa phương; đe dọa sự tồn vong của chế độ.

Theo tòa sơ thẩm, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn khi thực hiện 14 dự án, gói thầu tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ từ năm 2008-2023, đã trực tiếp thực hiện, chỉ đạo nhân viên cấp dưới hoặc cấu kết với các đơn vị khác thực hiện các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu, kế toán.

Sai phạm của bị cáo Hậu và các đồng phạm gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, với tổng số tiền hơn 1.160 tỷ đồng. Trong đó, hậu quả thiệt hại từ hành vi vi phạm quy định về kế toán là 504,5 tỷ đồng; từ việc xác định lại giá đất là 204 tỷ đồng; từ hành vi vi phạm quy định về đấu thầu là 459 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lợi dụng mối quan hệ cá nhân hoặc qua công việc, Nguyễn Văn Hậu đưa tiền cho các lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các Sở ngành tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ… với tổng số tiền 132 tỷ đồng để những người này lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thực hiện công việc theo đề nghị của Hậu, giúp Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu, gây thiệt hại.

Tòa nghị án dài ngày, sẽ ra phán quyết sáng 22/12.