2 cựu Thẩm phán TAND Cấp cao tại Đà Nẵng cùng nhiều Kiểm sát viên, Chấp hành viên hầu tòa

TPO - Ông Phạm Việt Cường và ông Phạm Tấn Hoàng (đều là cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng) cùng hàng loạt cựu Kiểm sát viên, Chấp hành viên, Luật sư, bị đưa ra xét xử với cáo buộc "đưa, nhận hối lộ và môi giới hối lộ" để giảm án hoặc hủy bản án, ban hành quyết định kháng nghị theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Hành vi phạm tội trong thời gian dài, đưa hối lộ nhiều lần

Sáng nay (15/12), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 28 bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số cơ quan liên quan.

Trước đó, phiên tòa quyết định mở ngày 18/11, nhưng do bị cáo Nguyễn Tiến Vy (SN 1985) phải điều trị tại bệnh viện, không thể có mặt tại phiên tòa, HĐXX đã quyết định hoãn phiên.

Trong 28 bị cáo, có ông Phạm Việt Cường và Phạm Tấn Hoàng, đều là cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng; Nguyễn Tấn Đức, cựu Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk; Vũ Văn Tú, cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk, bị xét xử tội “Nhận hối lộ”.

Riêng bị cáo Lê Phước Thạnh, cựu Phó Viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị xét xử hai tội “Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ”.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh, luật sư, bị xét xử hai tội “Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ”.

Các bị cáo Dương Anh Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty K-Homes; Hoàng Kiến An, luật sư; Nguyễn Thị Thu Hà, bị đơn trong vụ án dân sự; Nguyễn Xuân Hưng, cựu Chánh án TAND huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai; Nguyễn Tiến Dũng, bị cáo trong vụ án hình sự; Trần Thị Thu Huyền, chị ruột bị cáo trong vụ án hình sự, bị cáo buộc “Đưa hối lộ”.

Nhóm phạm tội “Môi giới hối lộ”, có các bị cáo Nguyễn Thị Nga, cựu Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng; Nguyễn Hữu Thanh, cựu Phó Trưởng phòng 2 Viện KSND tỉnh Đắk Lắk; Nguyễn Huy Cẩn, cựu Phó Chánh Tòa Dân sự TAND tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Thị Minh Phương, cựu Trưởng phòng Hành chính - Tư pháp TAND cấp cao tại Đà Nẵng; Trịnh Ninh Bình, cựu Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về hình sự, hành chính, gia đình và người chưa thành niên, TAND cấp cao tại Đà Nẵng; Nguyễn Đình Bảo, luật sư; Phạm Thanh Cường, kinh doanh tự do; Trần Văn Lợi, lao động tự do; Đỗ Đăng Thủy, lái xe Viện KSND huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk; Võ Trường Giang, nhân viên Văn phòng luật sư Tín Nghĩa; Tô Thành Trung, cựu Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk; Dương Quốc Thi, kinh doanh tự do; Ngô Văn Nam, cựu Thẩm phán TAND TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Bùi Thị Phương, Thư ký Chi cục THADS huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị; Hoàng Thị Sung, lao động tự do.

Cáo trạng đánh giá, hành vi của các bị cáo xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố diễn ra trong thời gian dài, phạm vi địa bàn rộng. Họ thực hiện phạm tội nhiều lần, với tổng số tiền 11,4 tỷ đồng để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.

Hai cựu Thẩm phán Phạm Tấn Hoàng và Phạm Việt Cường.

Nhận hối lộ từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng

Như bị cáo Phạm Việt Cường, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp nhận hối lộ hoặc thông qua môi giới nhận hối lộ với tổng số tiền 970 triệu đồng để giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Cụ thể, ông Cường đã nhận hối lộ 400 triệu đồng để xét xử giám đốc thẩm vụ án theo hướng chấp nhận quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng theo hướng hủy bản án dân sự phúc thẩm của TAND TP Đà Nẵng, giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm của TAND quận Ngũ Hành Sơn.

Đây là vụ án dân sự giữa nguyên đơn là Nguyễn Thị Thu Hà và bị đơn là ông Nguyễn Thế Anh, bà Đỗ Thị Nhật.

Ông Cường còn nhận hối lộ 150 triệu đồng để thụ lý giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm của TAND tỉnh Khánh Hòa; nhận 220 triệu đồng để xét xử giảm hình phạt tù cho các bị cáo về tội giết người theo bản án hình sự phúc thẩm ngày 25/8/2023 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng; nhận hối lộ 100 triệu đồng để hứa giúp một bị cáo được hưởng án treo về tội đánh bạc…

Trong số các vụ án trên, có 2 vụ án ông Phạm Việt Cường không thực hiện được theo yêu cầu của người đưa hối lộ nên đã trả lại 550 triệu đồng cho người đưa hối lộ.

Một cựu Phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng khác là ông Phạm Tấn Hoàng, thông qua môi giới đã nhận hối lộ số tiền 220 triệu đồng trong 2 vụ án (gồm: nhận hối lộ 140 triệu đồng để xét xử giảm hình phạt tù cho bị cáo; nhận 80 triệu đồng để ban hành quyết định giám đốc thẩm của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng theo yêu cầu của người đưa hối lộ).

Ngoài ra, cơ quan truy tố cáo buộc, bị cáo Lê Phước Thạnh, cựu Phó Viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhận hối lộ 400 triệu đồng để đề xuất lãnh đạo Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm.

Ông Thạnh còn môi giới hối lộ trong 2 vụ án khác với tổng số tiền 3,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Nga, cựu Phó phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị cáo buộc đã lợi dụng nhiều mối quan hệ quen biết nhận tiền làm cầu nối trung gian cho các bị cáo, bị án, đương sự hoặc người quen kết nối đến những người có thẩm quyền giải quyết vụ án.

Từ đó, giúp cho các bị cáo, bị án hoặc đương sự trong các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại được xét xử theo có lợi. Bà Nga đã môi giới hối lộ trong 15 vụ án với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng để hưởng lợi.

Trong vụ án, còn nhiều bị cáo là thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, chấp hành viên thi hành án, đương sự, người nhà đương sự… đã có hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ.