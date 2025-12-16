CSGT Quảng Ninh bắt giữ hai xe chở gần 400 bình 'khí cười'

TPO - Ngày 16/12, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh, Đội CSGT đường bộ số 3 vừa liên tiếp phát hiện hai vụ vận chuyển trái phép khí N₂O (khí cười) trên địa bàn, thu giữ tổng cộng gần 400 bình, kịp thời ngăn chặn nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội trong cao điểm bảo đảm an ninh trật tự dịp cuối năm.

Chỉ trong ngày 15/12/2025, đơn vị liên tiếp phát hiện và xử lý hai vụ vận chuyển trái phép khí N₂O với tổng số gần 400 bình.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 bàn giao số bình khí cười cho lực lượng quản lý thị trường.

Cụ thể, khoảng 3h50 ngày 15/12, tại tuyến đường Quảng Sơn, xã Đường Hoa, Tổ công tác số 13 phát hiện ô tô 7 chỗ hiệu KIA, biển kiểm soát 14A-809.xx có dấu hiệu nghi vấn. Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 39 bao tải màu xanh, mỗi bao chứa 4 bình kim loại nghi là khí N₂O, tổng cộng 156 bình. Người điều khiển phương tiện là H.V.C (sinh năm 1983, trú tại xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng.

Tiếp đó, vào lúc 9h17 cùng ngày, tại đường thôn Quảng Chính 8, xã Quảng Hà, Tổ công tác số 11 tiếp tục phát hiện ô tô tải Pickup Nissan, biển kiểm soát 29K-295.xx đang vận chuyển 60 bao tải màu xanh, mỗi bao chứa 4 bình kim loại cùng loại, tổng cộng 240 bình. Lái xe L.T.C (sinh năm 1992, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) cũng không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan lô hàng.

Sau khi lập biên bản theo quy định, lực lượng CSGT đã tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện, đồng thời bàn giao hồ sơ, tang vật cho Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh) để tiếp tục điều tra, xác minh nguồn gốc và xử lý theo quy định pháp luật.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh nhận định việc liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển “khí cười” trái phép cho thấy quyết tâm siết chặt quản lý, phòng ngừa tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn cho người dân trong dịp cuối năm.