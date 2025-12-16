Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

CSGT Quảng Ninh bắt giữ hai xe chở gần 400 bình 'khí cười'

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 16/12, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh, Đội CSGT đường bộ số 3 vừa liên tiếp phát hiện hai vụ vận chuyển trái phép khí N₂O (khí cười) trên địa bàn, thu giữ tổng cộng gần 400 bình, kịp thời ngăn chặn nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội trong cao điểm bảo đảm an ninh trật tự dịp cuối năm.

Chỉ trong ngày 15/12/2025, đơn vị liên tiếp phát hiện và xử lý hai vụ vận chuyển trái phép khí N₂O với tổng số gần 400 bình.

1-2.jpg
Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 bàn giao số bình khí cười cho lực lượng quản lý thị trường.

Cụ thể, khoảng 3h50 ngày 15/12, tại tuyến đường Quảng Sơn, xã Đường Hoa, Tổ công tác số 13 phát hiện ô tô 7 chỗ hiệu KIA, biển kiểm soát 14A-809.xx có dấu hiệu nghi vấn. Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 39 bao tải màu xanh, mỗi bao chứa 4 bình kim loại nghi là khí N₂O, tổng cộng 156 bình. Người điều khiển phương tiện là H.V.C (sinh năm 1983, trú tại xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng.

Tiếp đó, vào lúc 9h17 cùng ngày, tại đường thôn Quảng Chính 8, xã Quảng Hà, Tổ công tác số 11 tiếp tục phát hiện ô tô tải Pickup Nissan, biển kiểm soát 29K-295.xx đang vận chuyển 60 bao tải màu xanh, mỗi bao chứa 4 bình kim loại cùng loại, tổng cộng 240 bình. Lái xe L.T.C (sinh năm 1992, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) cũng không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan lô hàng.

Sau khi lập biên bản theo quy định, lực lượng CSGT đã tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện, đồng thời bàn giao hồ sơ, tang vật cho Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh) để tiếp tục điều tra, xác minh nguồn gốc và xử lý theo quy định pháp luật.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh nhận định việc liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển “khí cười” trái phép cho thấy quyết tâm siết chặt quản lý, phòng ngừa tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn cho người dân trong dịp cuối năm.

Hoàng Dương
#CSGT #Quảng Ninh #khí cười #vận chuyển trái phép #an ninh #tệ nạn xã hội #bình khí

Xem thêm

Cùng chuyên mục