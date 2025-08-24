Phá đường dây cung cấp khí cười cho nhiều quán bar tại phố Tây Bùi Viện

TPO - Nhóm này khai nhận đã cung cấp khí cười cho khu vực Bùi Viện từ năm 2019 đến nay, với số tiền thu lợi bất chính lên tới hàng chục tỷ đồng.

Tối 23/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can trong đường dây cung cấp khí cười (N2O) hoạt động tại khu phố Tây Bùi Viện, phường Bến Thành (quận 1 cũ)

Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất hai cơ sở kinh doanh trên đường Bùi Viện, gồm Hộ kinh doanh Nameless (số 5-7 Bùi Viện) và quán bar Bosin (số 6 Bùi Viện).

Tại hiện trường, công an phát hiện cả hai cơ sở đang tổ chức bán bóng cười cho khách. Tang vật thu giữ gồm nhiều bình kim loại nghi chứa khí N2O, cùng số lượng lớn dụng cụ và thuốc shisha.

Công an đã khởi tố các đối tượng liên quan, trong đó có N.C.T, P.M.T, P.N.H và 6 nhân viên của quán Bosin; T.N.V.A, F. Jonny, N.V.A, T.L.N.L, N.N.C của hộ kinh doanh Nameless.

Các đối tượng liên quan đến vụ án

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định L.Q.H (1987, ngụ phường Vĩnh Hội, TPHCM) là đầu mối chính cung cấp khí N2O cho quán Bosin và nhiều cơ sở khác, cùng với sự giúp sức của N.V.H (1986, ngụ phường Phú Thọ, TPHCM). Nhóm này khai nhận đã cung cấp khí cười cho khu vực Bùi Viện từ năm 2019 đến nay, với số tiền thu lợi bất chính lên tới hàng chục tỷ đồng.

Theo lời khai, hoạt động bán bóng cười tại các cơ sở được tổ chức theo quy trình khép kín: khách order (đặt hàng) qua nhân viên, sau đó bộ phận phục vụ bơm khí N2O vào bóng bay mang ra cho khách. Doanh thu được ghi nhận qua phần mềm và chia lợi nhuận theo thỏa thuận nội bộ, kèm phần trăm hoa hồng cho nhân viên.

Các tang vật thu được

Công an TP.HCM xác định hành vi trên có dấu hiệu phạm tội “Buôn bán hàng cấm” theo Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.