Khởi tố nhiều đối tượng liên quan ổ 'khí cười' trá hình tại quán bar Lava

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
TPO - Ngày 22/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế) đã khởi tố vụ án buôn bán khí N₂O trái phép tại quán Lava trên đường Hai Bà Trưng, Phường Sài Gòn. Nhiều đối tượng liên quan, trong đó có người cầm đầu và nguồn cung, đã bị bắt giữ để điều tra.

Trước đó, tối 27/7/2025, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính cơ sở này và phát hiện quán tổ chức cung cấp khí cười cho khách ngay tại bàn. Tang vật thu giữ gồm nhiều bình chứa khí N₂O, bóng cao su cùng các thiết bị liên quan.

khi-cuoi-lava.jpg
Các đối tượng bị khởi tố trong vụ án.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, các đối tượng tại Lava đã dùng thủ đoạn che giấu bằng cách mã hóa khí cười thành thực đơn đồ uống khác trên phần mềm bán hàng và hóa đơn. Việc thanh toán được ngụy trang qua nhiều hình thức. Nguồn cung khí được duy trì bí mật qua Zalo, Telegram và giao nhận bằng dịch vụ xe công nghệ, sau đó cất giấu tại bếp hoặc kho.

Cơ quan Công an xác định Nguyễn Thị Ngọc Anh (1988) là người cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động. Nguyễn Thị Cẩm Phượng phụ trách thu ngân và liên hệ nguồn cung. Trịnh Ngọc Hải, Phan Tiến Đạt là nhân viên bơm khí, tiếp nhận và giấu bình. Nguyễn Văn Trường được xác định là nguồn cung cấp chính.

Một số nhân viên khác cũng bị tình nghi có hành vi tiếp tay.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
