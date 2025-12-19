Chủ mưu vụ buôn lậu 1,7 triệu lít dầu bị đề nghị phạt đến 14 năm tù

Hôm nay (19/12), tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM xét xử vụ buôn lậu 1,7 triệu lít dầu xảy ra tại TPHCM, đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa đã nêu quan điểm giải quyết vụ án.

Một góc phòng xử án. Ảnh: Tân Châu

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Hòa (SN 1976, ngụ TPHCM, Chủ sở hữu Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu SaiGon Transco) từ 13-14 năm tù về tội “Buôn lậu”.

Chung vụ án, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt 52 bị cáo còn lại từ 2 năm tù (cho hưởng án treo) đến 15 năm tù cho 1 trong các tội danh “Buôn lậu” hoặc “Nhận hối lộ”.

Theo đại diện Viện kiểm sát, qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến phiên tòa, có đủ căn cứ xác định từ khoảng tháng 3/2022 đến tháng 1/2024, ông Lê Tấn Hòa, các nhân viên Công ty Saigon Transco và đồng phạm đã thực hiện 90 chuyến cấp dầu tạm nhập tái xuất, đã mua lại trái phép 1,7 triệu lít dầu, giá trị 29,9 tỷ đồng, bán được 34,7 tỷ đồng, hưởng lợi 4,7 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu

Viện Kiểm sát xác định ông Lê Tấn Hòa là chủ mưu, tổ chức thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo Hòa thành lập, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty, trực tiếp chỉ đạo các bị cáo khác thuộc công ty thực hiện các hành vi phạm tội cụ thể để thực hiện hành vi buôn lậu đối với toàn bộ 90 chuyến cấp dầu thuộc diện tạm nhập – tái xuất. Các bị cáo khác tham gia buôn lậu với vai trò đồng phạm giúp sức.

Đối với nhóm bị cáo là thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên của 10 sà lan vận chuyển dầu lậu (gồm 31 bị cáo), các bị cáo thuộc nhóm này được giao nhiệm vụ giữ lại phần dầu mua được (theo yêu cầu của nhân viên giao nhận), rồi bơm số dầu mua được này vào khoang bí mật để qua mặt cơ quan chức năng nếu bị kiểm tra và chở dầu về tập kết tại kho để tiêu thụ, nên phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm giúp sức.

Đối với nhóm các công ty đại lý môi giới xăng dầu, biết rõ Lê Tấn Hòa và đồng phạm thực hiện hành vi buôn lậu nhưng các bị cáo đã không thực hiện giám sát việc cấp dầu, tạo điều kiện cho Công ty Saigon Transco thực hiện hành vi buôn lậu, nhằm mục đích hưởng tiền ăn chia lợi nhuận từ việc bán dầu.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu.

Cũng theo Viện Kiểm sát, 53 bị cáo trong vụ án, có những bị cáo ở những thời điểm khác trong quá trình điều tra, thời điểm thẩm vấn còn chưa nhận tội, hoặc chưa nhận thức rõ hành vi phạm tội của mình, tuy nhiên kết thúc phần thẩm vấn trực tiếp tại phiên tòa, tất cả các bị cáo đều khai báo thành khẩn, xác định hành vi cụ thể của mình mà cáo trạng nêu là đúng, thể hiện thái độ ăn năn hối cải.

Một số bị cáo được tặng bằng khen, giấy khen trong công tác, nhân thân tốt, đã tự nguyện nộp một phần tiền mà mình hưởng lợi bất chính nhằm khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của mình gây ra, gia đình có công với cách mạng...