'Nghịch tử' đánh mẹ, chống người thi hành công vụ lĩnh án

TPO - Bùi Minh Lợi có hành vi đánh mẹ ruột, khi lực lượng chức năng địa phương tới can ngăn Lợi đã đâm bị thương một thành viên tổ an ninh trật tự ở cơ sở. Tòa tuyên phạt Lợi tổng cộng 11 năm tù với 2 tội danh.

Ngày 22/12, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Bùi Minh Lợi (SN 1995, ngụ xã Đất Mới, Cà Mau) tổng cộng 11 năm tù về tội "Giết người" và "Chống người thi hành công vụ". Lợi là người đánh mẹ ruột, đâm bị thương Tổ phó an ninh trật tự ở cơ sở bị thương.

Bùi Minh Lợi tại phiên toà sơ thẩm.

Theo cáo trạng, sáng 20/6/2025, Công an thị trấn Năm Căn (huyện Năm Căn cũ) nhận được tin báo của bà L.T.H. bị con ruột là Bùi Minh Lợi đánh gây chấn thương. Công an địa phương cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đến mời Lợi về trụ sở làm việc.

Khi lực lượng chức năng tới nhà, Lợi không hợp tác, không về trụ sở công an, còn vào nhà lấy dao đe dọa, rượt đuổi và đâm vào người ông Trần A Đal là thành viên tổ công tác, gây thương tích 64%. Sau đó, Lợi vào nhà cố thủ, chỉ bị bắt khi Cảnh sát cơ động trấn áp.

Tại Bản kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ, Bùi Minh Lợi bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, nhưng có năng lực trách nhiệm hình sự.