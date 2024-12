Nghịch tử dùng xăng đốt mẹ ruột trong cơn say bị tuyên phạt 17 năm tù

TPO - Đối tượng dùng xăng đốt mẹ ruột khiến nạn nhân bị thương tật 88% đã bị TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt 17 năm tù về tội "giết người".

Chiều 24/12, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên trực tuyến xét xử vụ án con trai đốt mẹ ruột xảy ra vào cuối tháng 3/2024 ở thị xã Đông Hoà, tỉnh Phú Yên. Bị cáo trong vụ án là Nguyễn Bá Tường (SN 1987, ở xã Hoà Thành, thị xã Đông Hoà, tỉnh Phú Yên) bị đưa ra xét xử về tội "giết người".

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19h30 tối 29/3/2024, sau khi ăn nhậu Tường về nhà thấy mẹ bà Lê Thị H. (SN 1966, ở cùng nhà với Tường) đang ngồi trước hiên nhà. Hai mẹ con hỏi chuyện qua lại và xảy ra cãi nhau, sau đó bà H. bỏ vào nhà. Do xe máy hết xăng, Tường đi mua 1,5 lít xăng đựng trong 3 chai thủy tinh, trên đường đi về Tường làm rơi vỡ 1 chai. Trong lúc Tường đang đổ xăng thì thấy bà H. đi ra cổng, Tường nói bà H. ở nhà giữ cháu, đừng đi chơi nữa thì hai mẹ con lại tiếp tục cãi nhau.

Vì thế, Tường liền cầm 1 chai chứa đầy xăng tạt vào người bà H. Do hoảng sợ, bà H. bỏ chạy ra ngoài đường, Tường lấy chai xăng còn lại đuổi theo và ném về phía bà H. làm chai rơi vỡ trên đường. Sau đó, Tường đã đuổi kịp và kéo bà H. về cổng nhà mình và lấy bật lửa châm đốt mẹ. Bà H. bỏ chạy sang nhà hàng xóm và được người này dùng tấm chăn dập lửa rồi đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định, bà H. tổn thương cơ thể là 88% do bỏng nhiệt.

Tại tòa, người mẹ với cánh tay co quắp và giọng nói rung rung trình bày xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho đứa con trai ngỗ nghịch của mình để Tường sớm về nhà chăm sóc vợ con. Trong lúc đó, Tường liên tục khóc và nói lời xin lỗi mẹ. Tường nói rằng do say quá nên không làm chủ được bản thân dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để về bù đắp cho mẹ, vợ và các con.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Tường 17 năm tù.