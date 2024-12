Bắt giam tài xế và lơ xe ẩu đả sau va chạm trên đường ở TPHCM

TPO - Sau va chạm nhẹ trên đường, tài xế và 3 lơ xe của 2 xe tải cầm thanh sắt, gạch đá lao vào ẩu đả trên đường Đinh Đức Thiện (huyện Bình Chánh, TPHCM) khiến người dân một phen khiếp vía.

Ngày 24/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam với Lê Ngọc Quý (SN 1984, quê Đồng Nai), Nguyễn Văn Đơn (SN 2006, quê An Giang), Lâm Văn Bé (SN 1985, quê Cà Mau) và Dương Thanh Tuấn (SN 1992, quê Tiền Giang) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện KSND huyện Bình Chánh phê chuẩn. Đây là nhóm tài xế và lơ xe tải lao vào ẩu đả trên đường Đinh Đức Thiện (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) gây xôn xao dư luận vào tháng 11.

Cơ quan công an xác định, ngày chiều 16/11, bị can Quý điều khiển xe tải biển số TPHCM cùng với Đơn (lơ xe) lưu thông trên đường Đinh Đức Thiện theo hướng từ Long An về quốc lộ 1.

Quá trình di chuyển, xe tải của Quý va chạm nhẹ với xe tải biển số tỉnh Tiền Giang do Trần Tường Vi (SN 1987, quê Tiền Giang) điều khiển, trên xe có Bé và Tuấn (cùng là lơ xe) đang lưu thông cùng chiều.

Sau đó, Quý cho xe vượt lên chặn đầu xe tải của Vi và yêu cầu xuống nói chuyện rồi hai bên xảy ra cự cãi. Tiếp đó, Tuấn, Bé cầm thanh sắt, cục bê tông xông vào đánh nhau với Quý và Đơn gây náo loạn trên đường.

Khi Quý điều khiển xe chở Đơn bỏ chạy thì Vi tiếp tục cho xe rượt đuổi theo nhưng bị lực lượng công an tuần tra, phát hiện, đưa về trụ sở làm việc.

Xét thấy hành vi của các đối tượng là nguy hiểm, có tính côn đồ, xem thường pháp luật, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông nên Công an huyện Bình Chánh chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.