Báo động tình trạng tài xế ẩu đả sau va chạm giao thông

TPO - Sau va chạm giao thông, một số tài xế đã không ngần ngại sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề khiến tình hình trật tự an toàn giao thông trở nên căng thẳng, phức tạp hơn.

“Đụng tay, đụng chân” sau va chạm

Ngày 23/11, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đang lập hồ sơ, xử lý đối với H.M.T. (19 tuổi) về hành vi đạp ngã người đàn ông đi xe máy gây xôn xao dư luận.

Chiều 20/11, T. điều khiển xe máy chở theo bạn gái 17 tuổi đi trên đường Hương lộ 3, hướng từ đường 26/3 về đường Tân Kỳ Tân Quý. Quá trình lưu thông, xe của T. bị xe máy của người đàn ông cầm lái, chở theo thùng hàng suýt va chạm.

Bực tức, T. cho xe chạy vượt lên rồi dùng chân đạp vào xe của người đàn ông khiến nạn nhân cùng phương tiện ngã nhào xuống đường. Sau đó, T. không dừng lại giải quyết mà cho xe vọt đi.

Diễn biến được camera của ô tô ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội khiến người dân phẫn nộ. Cộng đồng mạng cho rằng hành vi của T. là côn đồ, cực kỳ nguy hiểm và bất chấp người đàn ông có bị ảnh hưởng đến tính mạng sau khi bị đạp ngã.

Cũng tại quận Bình Tân, ngày 12/7, ông T.H.N. (SN 1996, quê Bạc Liêu) điều khiển lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt, hướng từ đường An Dương Vương đi về đường Hồ Học Lãm. Đến giao lộ Võ Văn Kiệt - Lê Cơ (phường An Lạc, quận Bình Tân), ông N. ra tín hiệu xin đường đối với xe ô tô 7 chỗ đang lưu thông phía trước cùng chiều.

Do xe ô tô phía trước vẫn lưu thông bình thường, không có dấu hiệu nhường đường nên ông N. bức xúc trong người. Đến giao lộ Võ Văn Kiệt - Hồ Học Lãm, khi cả 2 xe đang dừng chờ đèn đỏ thì ông N. cầm theo ống sắt rỗng ruột xuống “nói chuyện” với người tài xế xe ô tô.

Mới đây tại huyện Bình Chánh, 2 tài xế xe tải lưu thông trên đường Đinh Đức Thiện (xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh) và xảy ra mâu thuẫn rồi cầm cây sắt, gạch đá lao vào ẩu đả, rượt đuổi đánh nhau gây náo loạn khu vực. Theo lãnh đạo UBND xã Bình Chánh, cơ quan công an đã mời 2 tài xế này về trụ sở để lập hồ sơ, xử lý.

Trước đó, tối 20/10, ông T.N.M.Tr. điều khiển xe tải thu gom rác lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh, hướng từ quận 7 về huyện Bình Chánh. Khi đến xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh), ông Tr. xin vượt xe taxi do ông Đ.M.T. cầm lái, đang lưu thông cùng chiều phía trước. Xin vượt không thành vì đường ngập và kẹt xe, ông Tr. xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với tài xế taxi.

Sau đó, ông Tr. cầm ống dầu thủy lực bằng cao su đập gãy gương chiếu hậu bên trái của xe taxi rồi rời đi. Qua giám định, cơ quan chức năng xác định gương chiếu hậu bị gãy trị giá khoảng 3 triệu đồng.

Còn tại quận Tân Phú, chiều 5/7, bà N.P.H. (60 tuổi, ngụ quận Tân Bình) điều khiển xe máy chở theo một em bé khoảng 14 tháng tuổi, lưu thông trên đường Trường Chinh, hướng từ quận 12 về quận Tân Bình.

Khi đến giao lộ Trường Chinh - Cộng Hoà (quận Tân Phú), bà H. đã cho xe len lỏi vào giữa 2 xe ô tô và có lời qua, tiếng lại với ông T.T.C. (66 tuổi, quê Bình Dương, tài xế ô tô công nghệ).

Do tức giận, ông C. đã dừng xe và dùng tay đánh 2 cái vào mặt của bà H. làm bà và cháu bé té ngã xuống đường. Bà H. bị trầy xước ở chân và cháu bé bị bầm ở trán. Sau khi đánh bà H., ông C. đã bỏ mặc người phụ nữ và lên xe đi về Bình Dương.

CSGT khuyến cáo gì?

Liên quan tình trạng trên, đại diện Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM cho biết, va chạm, tranh chấp trong các tình huống giao thông là điều không ai mong muốn nhưng quan trọng là cách cư xử và xử lý, giải quyết tình huống của những người điều khiển phương tiện.

Hiện nay, một số tài xế đã không ngần ngại sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề khiến tình hình trật tự an toàn giao thông trở nên căng thẳng, phức tạp hơn. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ cố ý gây thương tích, vi phạm pháp luật và cần phải lên án.

Lãnh đạo PC08 đề nghị người dân nâng cao ý thức, văn hóa khi tham gia giao thông, chấp hành nghiêm pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là đi đúng phần đường, làn đường; đúng tốc độ cho phép; không lái xe khi đã sử dụng rượu, bia, chất kích thích...

Khi xảy ra các tình huống va chạm, tranh chấp hoặc tai nạn giao thông, người dân cần có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự, tuân theo sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng, chấp hành mọi quy định xử phạt khi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông.

“Đây là một phần quan trọng nhằm từng bước xây dựng văn hóa giao thông trong xã hội, tạo cơ sở vững chắc cho một nền giao thông hiện đại, văn minh, một môi trường giao thông an toàn, thân thiện với con người, vì con người”, đại diện PC08 khuyến cáo.