Xử phạt tài xế cầm tuýp sắt ‘nói chuyện’ với đồng nghiệp vì không nhường đường

TPO - Bức xúc vì ra tín hiệu xin nhường đường nhưng không được, ông N. cầm tuýp sắt xuống “nói chuyện” với tài xế ô tô lưu thông phía trước.

Chiều 17/7, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM cho biết, Đội CSGT An Lạc đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.H.N. (28 tuổi, quê Bạc Liêu) về hành vi “Đỗ xe trong phạm vi 5 mét tính từ mép đường giao nhau”.

Ngoài ra, Đội CSGT An Lạc bàn giao vụ việc cho Công an phường An Lạc (quận Bình Tân) để tiếp tục làm rõ, xử lý đối với ông N. về hành vi thiếu văn minh tại nơi công cộng.

Theo PC08, ngày 12/7, ông N. được công ty giao xe tải biển số TPHCM điều khiển lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt, hướng từ đường An Dương Vương đi về đường Hồ Học Lãm.

Đến giao lộ Võ Văn Kiệt - Lê Cơ (phường An Lạc, quận Bình Tân), ông N. ra tín hiệu xin đường nhưng tài xế ô tô biển số TPHCM đang lưu thông cùng chiều phía trước không có dấu hiệu nhường đường.

Khi cả hai xe đang dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ Võ Văn Kiệt - Hồ Học Lãm, ông N. đỗ xe trong phạm vi 5 mét tính từ mép đường giao nhau, rời ghế lái, bước xuống xe và cầm theo 1 tuýp sắt rỗng ruột (màu trắng, có chiều dài 500mm, đường kính 30mm) đi lại “nói chuyện” với tài xế ô tô chỗ phía trước.

Hành vi của ông N. được người tham gia giao thông ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội khiến người dân bức xúc. Sau khi xác minh, Đội CSGT An Lạc đã mời ông N. và chủ xe tải lên làm việc.

Tại đây, ông N. và chủ xe tải xác nhận đoạn clip trên là sự việc có thật, không có dấu hiệu bị cắt ghép, chỉnh sửa. Ông N. thừa nhận hành vi của mình là sai và cam kết sẽ chấp hành nghiêm quyết định xử phạt, chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ trong thời gian tới.

Đại diện PC08 cho biết, người dân đã tích cực cung cấp các thông tin, hình ảnh liên quan trật tự an toàn giao thông sau khi Công an TPHCM có thư ngỏ về việc phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm giao thông với phương châm "Mỗi người dân là một chiến sĩ cảnh sát giao thông phát hiện hành vi vi phạm".