Bản tin Hình sự: Giả danh cán bộ trại giam để lừa tiền chạy án của người nhà phạm nhân

TPO - TIN NÓNG ngày 16/9: Phát hiện hai người thương vong trong phòng trọ bị xáo trộn; Nhiều nhà hảo tâm mua áo phao bị lừa tiền cọc; Tử hình kẻ sát hại người tình đang mang thai và bố mẹ nạn nhân...

Công an thành phố Tân Uyên vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương để điều tra làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn phường Uyên Hưng. Trước đó, một thanh niên mang hung khí đến phòng trọ của anh Nguyễn Văn S. (SN 2002, quê An Giang) tại tổ 3, khu phố 6 (phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên). Không lâu sau đó, người dân nghe tiếng kêu cứu phát ra từ phòng trọ anh S. nên chạy tới kiểm tra. Người dân phát hiện anh S. tử vong cùng một thanh niên khác bị thương nặng đang nằm bất động trong phòng trọ nên trình báo cơ quan chức năng.

Để kịp có hàng cứu trợ người dân vùng lũ, nhiều người đã đặt mua áo phao online và bị lợi dụng lừa đảo. Cụ thể, một tổ chức thiện nguyện để có hàng gấp, họ đã đặt mua qua online với một người có tên là Tuấn. Sau thương lượng, nhóm đã chuyển tiền cọc 60 triệu đồng vào số tài khoản của Tuấn (Nguyễn Đức Tuấn, STK 19032222245011-Techcombank). Đồng thời, nhóm cũng phải chờ để lấy áo phao ghép xe thay vì di chuyển theo kế hoạch. Nhưng càng đợi càng mất hút, hỏi địa chỉ Tuấn không cho, cuối cùng là số điện thoại không liên lạc được. Lúc ấy cả nhóm mới tá hỏa vì bị lừa.

TAND tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Vũ Khoa (SN 2000, ngụ thị xã Giá Rai, Bạc Liêu), tuyên phạt 8 năm tù về tội “Cướp tài sản” và tử hình về tội “Giết người”. Tổng hợp chung cho 2 hình phạt là tử hình. HĐXX nhận định, tính chất, mức độ, hành vi do bị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, hậu quả xảy ra cực kỳ lớn, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Bị cáo thực hiện tội phạm thể hiện sự lạnh lùng, không một chút do dự, đã nhẫn tâm giết chết 3 người trong gia đình (trong đó có người tình đang mang thai con của mình).

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Tiến Đạt (SN 1990, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai) về tội "Cố ý gây thương tích". Trước đó, cháu M. (SN 2012, trú tại phường Mai Động) chơi đá bóng cùng cháu Đ. (SN 2012, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) tại sân chơi của chung cư 87 Lĩnh Nam. Trong quá trình chơi, hai cháu xảy ra va chạm và xô xát với nhau. Sau đó, cháu Đ. về nhà gặp bố là Nguyễn Tiến Đạt. Đạt đã có hành vi dùng tay túm, ghì, đấm và đá cháu M., gây thương tích.

Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ Lê Tuấn Dũng (SN 1997, trú tại TP Thanh Hóa, Thanh Hóa) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Dũng đã truy cập Facebook, báo chí tìm hiểu các thông tin về vụ án, bị can, bị cáo... đang trong quá trình bị khởi tố, xét xử. Sau đó sử dụng tài khoản Facbook đóng giả là người đã phạm tội hoặc người đang bị giam giữ, chấp hành án cùng để liên hệ về gia đình kêu vất vả, hối lỗi, muốn xin gia đình chạy tiền để được giảm án. Dũng cho họ số điện thoại và giới thiệu đây là số của cán bộ trại giam, nhà tạm giữ để người nhà liên hệ và tiếp tục đóng giả mình là cán bộ trại giam, nhà tạm giữ yêu cầu gia đình chuyển tiền vào số tài khoản Dũng.

Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 8 đối tượng để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Nguyễn Văn Toàn (SN 2004, trú tại xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà) đã cùng các đối tượng mang theo hung khí tự chế rồi điều khiển xe với tốc độ cao lạng lách, đánh võng, gây rối trên các tuyến đường giao thông ở thị trấn Hưng Hà, xã Minh Hòa, xã Hồng Minh - huyện Hưng Hà. Ngay khi phát hiện nhóm đối tượng, Công an huyện Hưng Hà đã kịp thời triển khai lực lượng ngăn chặn, bắt giữ...

Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang phát hiện tài khoản facebook “Cuong Luong” đăng tải bài viết có nội dung xúc phạm uy tín của cán bộ, lãnh đạo xã Phúc Hòa. Qua xác minh, làm rõ chủ tài khoản Facebook “Cuong Luong” là ông Lương Văn C (SN 1981, trú tại huyện Tân Yên). C cho biết do trong những ngày mưa lũ vừa qua vườn cây ăn quả của gia đình bị ngập lụt nhưng chưa được chính quyền xã hỗ trợ thiệt hại nên bức xúc sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “Cuong Luong” của mình phát trực tiếp video Facebook, có lời nói xúc phạm uy tín cán bộ, lãnh đạo UBND xã Phúc Hòa.