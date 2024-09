Bản tin Hình sự: Bắt đối tượng mạo danh Thượng tướng Quân đội để lừa đảo

TPO - TIN NÓNG ngày 13/9: Bắt cựu Chánh tòa hành chính TAND tỉnh Kiên Giang; Một thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở bị đâm trọng thương; Bất ngờ với nhân thân kẻ trộm phần hài cốt đòi chuộc 5 tỷ đồng...

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao tống đạt các quyết định khởi tố vụ án và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Cẩm Thu – cựu Thẩm phán, Chánh Tòa hành chính TAND tỉnh Kiên Giang về hành vi “Nhận hối lộ”. Theo thông tin ban đầu, bà Thu đã nhận hối lộ số tiền 2,5 tỷ đồng trong quá trình giải quyết 2 vụ kiện hành chính mà bà N.T.H là nguyên đơn dân sự, giúp cho bà H. thắng kiện.

Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị đã bắt tạm giam Huỳnh Minh Quân (36 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trước đó, nhiều người dân có đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an về việc bị Quân lừa đảo đưa sang Hàn Quốc lao động để chiếm đoạt tiền. Bước đầu công an xác định, Quân nói mình là nhân viên của Trung tâm Manyoung (địa chỉ tại Hàn Quốc), có khả năng đưa người Việt Nam đi lao động ở Hàn Quốc. Tin lời, 9 người đã ký hợp đồng và chuyển tiền đặt cọc cho Quân để được đi Hàn Quốc.

TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên án nhóm bị cáo về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo gồm: Huỳnh Văn Thức (SN 1974), Võ Thị Thu Hà (SN 1957, cùng ngụ TPHCM) và Trần Thị Diễm Thúy (SN 1973, ngụ tỉnh Vĩnh Long). Bắt đầu từ năm 2013, trong quá trình hoạt động kinh doanh, ông Thức với vai trò là Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh và bà Thúy là Kế toán trưởng Công ty Lương thực Vĩnh Long, đã cố ý làm trái quy định, vượt thẩm quyền.

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) điều tra làm rõ vụ việc một thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở bị thương khi tham gia hoà giải tại địa phương. Ông Bùi Văn Hải (55 tuổi) và anh Nguyễn Hữu Thảo nhận được tin báo trước một căn nhà ở KP10, phường Tân Phong (TP Biên Hòa) xảy ra vụ xích mích làm ảnh hưởng đến ANTT nên đến hoà giải. Khi hoà giải xong, ông Hải lên xe máy ra về thì bất ngờ bị đối tượng tên T. điều khiển xe máy tiếp cận, dùng vật sắc nhọn ra đâm vào vùng bụng 2 nhát. Sau khi gây ra vụ việc, đối tượng T. điều khiển xe máy chạy thoát.

Chị H.T.L (SN 1989), trú tại xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương nhận được tin nhắn Zalo của một tài khoản lạ yêu cầu chị L chuẩn bị 5 tỷ đồng để chuộc hài cốt của bố chồng mình. Quá trình xác minh, cơ quan Công an bắt giữ Lưu Thanh Nam (SN 1987) ở thôn Triều Công, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương là đối tượng đã gây ra vụ việc trên (Nam là em họ của chồng chị L). Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Nam khai nhận, do nợ nần, nên nảy sinh ý định trộm hài cốt ông L.T.H (bố chồng chị L) nhằm tống tiền gia đình chị L.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Bộ Công thương, cùng một số tỉnh, thành liên quan, đồng thời đề nghị truy tố ông Hoàng Quốc Vượng (cựu Chủ tịch EVN, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương); ông Phương Hoàng Kim (cựu Cục trưởng Cục Điện lực và năng lượng tái tạo); ông Nguyễn Danh Sơn (cựu Giám đốc Công ty Mua bán điện) cùng 9 đồng phạm khác về hai tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tổ công tác của Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao bắt quả tang ông Lê Văn Hồng Chinh - Thẩm phán TAND huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) có hành vi nhận hối lộ. Ông Chinh bị bắt khi đang nhận 30 triệu đồng của bà L. - nguyên đơn trong vụ án tranh chấp đất đai. Trước đó, ông Chinh từng yêu cầu bà L. chung chi 100 triệu đồng mới đưa vụ án tranh chấp đất đai ra xét xử. Tuy nhiên, từ đầu năm 2022 đến tháng 9/2024, bà L. đã nhiều lần đưa tiền cho ông Chinh với tổng số tiền hơn 50 triệu đồng, nhưng Chinh vẫn chưa đưa vụ án ra xét xử.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Trần Trọng Huấn (SN 1962, tạm trú tại phường Trần Phú, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Huấn đã làm quen với hai anh B.V.T, B.X.T và tự giới thiệu bản thân là Thượng tướng Quân đội, hiện đang giữ chức vụ Cục trưởng, Tổng cục II, Bộ Quốc Phòng và đưa ra thông tin giả về một dự án 1.400 ha đất trồng dược liệu ở xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn do Bộ Quốc phòng quản lý. Tin vào lời hứa hẹn sẽ được giao cho quyền quản lý nên 2 nạn nhân chuyển cho Huấn 2,56 tỷ đồng.