Bản tin Hình sự: 'Nữ quái' vừa ra tù đã bị bắt vì cho vay lãi nặng hơn 1.800%/năm

TPO - TIN NÓNG ngày 12/9: Hỗn chiến ở Lâm Đồng, một thiếu niên bị đâm tử vong; Giám đốc doanh nghiệp câu kết với cán bộ làm giả hồ sơ cải tạo xe; Bắt giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn trên 3000 tỷ đồng...

Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ hỗn chiến khiến một thiếu niên 14 tuổi tử vong. Trước đó, do mâu thuẫn trên mạng xã hội với một người tại TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), Dương Thái Huy (21 tuổi, trú huyện Bảo Lâm) đã rủ thêm hai người khác để đi tìm đối phương giải quyết. Nhóm Huy đã gặp ba người tại đường Nguyễn Công Trứ (phường 2, TP Bảo Lộc). Lúc xô xát, Huy dùng dao nhọn đâm vào bụng H. (14 tuổi, trú huyện Bảo Lâm). Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng tử vong. Sau khi gây án, nhóm Huy trốn khỏi hiện trường.

Công an quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm đối tượng đã tông xe vào một nhóm khác và lấy đi 1 xe máy. Nhóm Lê Minh Sinh trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng mang theo hung khí, đi xe máy đến cây xăng trên đường Ngô Quyền để đi đánh nhau. Đến đường Bạch Đằng, cả nhóm nghe tiếng nẹt pô, cầm vỏ chai bia rú hét của nhóm Trần Phước Lộc trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng nên ra hiệu quay lại, cầm rựa hù dọa đòi đánh. Lúc này, Sinh tông vào xe của Lộc khiến Lộc hoảng sợ, vứt xe bỏ chạy. Các đối tượng cướp xe của Lộc chạy và đưa về cất giấu dưới chân cầu sông Hàn.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép vũ khí và công cụ hỗ trợ. Trong đó, Phạm Thị Hoàn (SN 1987, trú tại xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương) có hành vi vận chuyển bình xịt hơi cay gửi qua xe buýt cho khách hàng. Khám xét nơi ở Hoàn thu giữ 66 dao, kiếm các loại; 40 bình xịt hơi cay và 3 hộp pháo do nước ngoài sản xuất. Mở rộng vụ án, lực lượng chức năng bắt giữ Lê Thị Lam (SN 1993, trú tại xã Thượng Sơn) thu giữ 124 dao, kiếm các loại, 18 bình xịt hơi cay.

TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Nguyễn Thanh Nhàn (34 tuổi) - chuyên viên Phòng Quản lý công nghiệp (Sở Công Thương Cà Mau) và Nguyễn Văn Phương (50 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thiện Thanh (Công ty Thiện Thanh) cùng 3 năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Cùng tội danh, Đặng Văn Thanh (43 tuổi) - chuyên viên Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Sở Giao thông Vận tải Cà Mau) bị tòa tuyên phạt 2 năm tù, hưởng án treo. Phương đã giúp sức cho Nhàn làm 180 tài liệu giả trong 60 hồ sơ thuyết minh, thiết kế, cải tạo xe cơ giới đường bộ (mỗi hồ sơ có 3 tài liệu giả).

Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với lái xe điều khiển xe khách bị lật, để điều tra nguyên nhân cũng như xác minh vi phạm trong điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Tài xế Võ Thanh Hưng (37 tuổi, trú huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) chở khoảng 18-20 người đến Km1684+600, do trơn trượt, xe khách lật vào lề bên trái đường làm 4 người tử vong, 4 người bị thương.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Thành (SN 1980), trú tại phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”. Ông Thành đăng ký thành lập 3 công ty gồm: Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thương mại Thép Tuấn Anh, Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thương mại thép Hưng Phát, Công ty TNHH dịch vụ và phát triển thương mại Thành Đô tại thị trấn Tà Lùng và sử dụng các công ty trên để mua, bán hóa đơn trái phép với nhiều người để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 3.191 tỷ đồng.

Công an thị xã Duy Tiên phát hiện Vũ Thị Thu đã cho nhiều người cầm cố xe, vay tiền với lãi suất cao, tạm giữ 33 xe mô tô cùng nhiều vật chứng có liên quan. Thu có 3 tiền án về các tội cướp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, người phụ nữ này đã thực hiện hành vi cầm cố xe, cho vay tiền lấy lãi cao để kiếm lời, với lãi suất tương đương 456,25% - 1.825%/năm. Với thủ đoạn chỉ cho vay số tiền từ 3 - 7 triệu đồng/1 lần, trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 ngày, nếu đến hạn, người vay không đến trả tiền chuộc xe thì Thu sẽ bán xe đi.