Bản tin Hình sự: Chuẩn bị tắm, người phụ nữ phát hiện có camera quay lén

TPO - TIN NÓNG ngày 9/9: Cựu Vụ trưởng liên tiếp đề nghị triệu tập Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh đến tòa; Tự xưng thương binh, 'điều' 32 xe ba bánh bao vây cổng Công ty Hương Sen gây sức ép đòi nợ; Triệt phá đường dây mua, bán người dưới 16 tuổi...

HĐXX TAND TP Hà Nội tái mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Sỹ Tá (SN 1972, cựu Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ủy ban dân tộc) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh). Đây là lần thứ 4 tòa mở phiên, trong 3 lần trước đó, ông Tá nhiều lần phản bác cáo trạng buộc tội ông. Bị cáo đồng thời đề nghị tòa phải triệu tập ông Đỗ Anh Dũng đối chất, song ông Dũng đều vắng mặt. Nội dung đơn cũng thể hiện, ông Dũng bị ông Tá lừa đảo chiếm đoạt 80 tỷ đồng, hiện bị cáo mới trả 13 tỷ đồng, còn lại hơn 66 tỷ không trả.

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) khởi tố Lê Vũ Ngọc (tức “Ngọc say"; SN 1960, trú tại Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Cuối tháng 8/2023, Ngọc cùng với một số đối tượng tự xưng thương binh liên tiếp tập trung tại Công ty TNHH Hương Sen (số 44 phố Thịnh Quang, Thái Thịnh, Đống Đa) mục đích gây sức ép để đòi nợ. Đặc biệt, ngày 9/9, Ngọc cùng nhiều đối tượng tự xưng là thương binh mang 32 xe ba bánh đến chặn lối ra vào cổng số 3 của Bệnh viện châm cứu Trung ương. Ngọc để xe ba bánh chặn lối đi rồi uống rượu, chửi bới những người qua lại, đe dọa các lái xe cấp cứu khi chở bệnh nhân qua lối đi này.

HĐXX TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung thêm dấu hiệu có người khác thực hiện hành vi phạm tội trong vụ án bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (SN 1977), cựu Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) - Chi nhánh Ba Đình, lừa đảo 2.700 tỷ đồng. Nhiều bị hại lên tiếng về việc họ vì tin tưởng vào uy tín của ngân hàng nên mới gửi tiền cho Nhung, thời điểm gửi tiền Nhung vẫn đang làm Phó Giám đốc ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình...

Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2 thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng) cho biết, đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Kon Tum triệt phá thành công đường dây mua bán người nhằm mục đích bóc lột sức lao động. Qua đơn tố giác của một nạn nhân (trốn ra được), từ ngày 23/8 – 5/9, lực lượng đấu tranh chuyên án đã đồng loạt kiểm tra 6 địa điểm tại TP. Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) và thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) và 6 quán Karaoke. Lực lượng chức năng xác định có 7 công dân nữ dưới 16 tuổi bị ép buộc lao động.

Công an huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế) thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng có hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần người yêu cũ để chiếm đoạt tài sản. Đối tượng bị tạm giữ là Lê Viết Hoàng Hiếu (SN 2001, trú thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc). Chị N.T.N (SN 2000) và Hiếu từng có quan hệ yêu đương. Trong thời gian yêu nhau, Hiếu quay lại clip nhạy cảm giữa hai người. Một thời gian sau đó, Hiếu và chị N. chia tay. Thời gian gần đây, Hiếu dùng tài khoản Facebook cá nhân nhắn tin cho chị N. đe dọa sẽ tung clip nhạy cảm mà đối tượng đã quay cho mọi người xem.

Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Phạm Anh Trường (SN 1992), Trần Trung Kiên (SN 1993), cùng trú tại tỉnh Hà Nam và Phạm Việt Anh (SN 1997), trú tại Hải Phòng. Đối tượng Trường từng ở Campuchia làm việc cho nhiều tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao do người Trung Quốc làm chủ. Sau đó, Trường đã thành lập các công ty "ma", thuê địa điểm hoạt động tại Campuchia. Trường còn thuê gần 30 người Việt Nam, sử dụng không gian mạng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới đối với người dân Việt Nam bằng hình thức cho vay online và đầu tư tài chính.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi làm việc của Thẩm phán Bùi Viết Minh Quân (SN 1983) - Phó Chánh án TAND huyện Đăk Đoa. Ông Quân bị bắt do có hành vi nhận hối lộ trong một vụ án đã xét xử khi ông Quân còn làm thẩm phán tại TAND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Trước khi bị bắt, ông Quân từng làm thư ký tại TAND huyện Đăk Đoa, sau đó làm Phó Chánh án TAND huyện Ia Pa và mới chuyển về làm Phó Chánh án TAND huyện Đăk Đoa được khoảng 1 năm nay.

Theo trình báo của chị N (ngụ tỉnh Đắk Nông), tối 8/9 chị đến phòng trọ trong hẻm 31 đường Mai Thị Lựu thăm em gái đang học tại một trường cao đẳng ở phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Phòng trọ này có hai nữ sinh cùng ở. Khi chuẩn bị đi tắm, chị N nhìn lên trần nhà thì thấy có dấu hiệu bất thường. Các nữ sinh kiểm tra thì phát hiện bên trong một thiết bị điện có gắn camera quay lén. Công an phường Ea Tam có mặt tại nhà trọ, lấy lời khai một số người, lập biên bản ghi nhận vụ việc.