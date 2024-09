Bản tin Hình sự: Người chết, kẻ bị thương sau vụ hỗn chiến ở vựa hoa quả

TPO - TIN NÓNG ngày 8/9: Phá đường dây bán dâm qua mạng xã hội; Người chết, kẻ bị thương sau vụ hỗn chiến ở vựa thanh long; Tự xưng thiếu tướng cùng đồng phạm lừa gần 100 tỷ đồng của hàng trăm bị hại...

Công an huyện Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) đã làm rõ bà Phạm Thị Ngọc Tạnh có hành vi chứa chấp mại dâm tại khách sạn do mình làm chủ và cấu kết, móc nối với một số đối tượng thông qua mạng xã hội để điều động gái bán dâm đến nơi thực hiện hành vi bán dâm. Trước đó, Công an huyện Phú Quý bắt quả tang tại khách sạn A.B. (xã Tam Thanh, huyện Phú Quý) có 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Cơ sở lưu trú trên do bà Phạm Thị Ngọc Tạnh (58 tuổi) làm chủ.

TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Hoa Hữu Long (SN 1964, Giám đốc Công ty TNHH phát triển Long Nhật), song phiên tòa đã phải trì hoãn do vắng mặt một số người liên quan. Theo Viện kiểm sát, bị cáo Long tự xưng là Thiếu tướng, Chủ tịch Tập đoàn Đông Dương (S10), chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động liên quan đến S10, trực tiếp chỉ đạo các đồng phạm khác thực hiện việc tuyển nhân sự về làm việc cho S10, thu chi phí từ 65-110 triệu đồng/nhân sự. Tính đến ngày 29/11/2017, Long và các đồng phạm đã thu hồ sơ của 951 nhân sự, với tổng số hơn 83,5 tỷ đồng. Vợ chồng Long còn thu của Hải hơn 15,7 tỷ đồng để thực hiện các dự án kinh tế không có thật.

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã khởi tố bị can, tạm giam 5 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cả 5 đối tượng trong vụ án đều có tiền án, tiền sự về tội danh, hành vi liên quan đến ma túy. Hoạt động phạm tội liên tỉnh, “phân khúc” từng công đoạn vận chuyển - giao nhận; tính toán là vậy, song cả ổ vẫn bị lực lượng Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bóc gỡ, với chuyên án điểm thu giữ số ma túy trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng. Các đối tượng sử dụng căn hộ trên tầng 23 chung cư biến thành “động lắc”, và chúng không tiếc tiền thuê các cô gái trẻ về “chung vui”. Nguồn tiền có được chính là từ lợi nhuận ma túy.

Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Yến (SN 1984, trú thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan điều tra xác định Yến đã lừa đảo hơn 450 triệu đồng của nhiều người trên địa bàn thị xã trong giai đoạn 2019-2020 thông qua việc nhận thực hiện các thủ tục về đất đai.

Công an xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu vừa bắt giữ và bàn giao 2 đối tượng: Lang Văn Hùng (SN 1994) và Vi Văn Thuyết (SN 1976), cùng trú xã Châu Bính cho Công an huyện Quỳ Châu xử lý về hành vi tàng trữ trái phép ma túy. Qua công tác nắm tình hình và tin báo của người dân, ngày 7/9, tại bản Kiềng, xã Châu Bính, Công an xã Châu Bính tiến hành bắt quả tang 2 đối tượng Lang Văn Hùng và Vi Văn Thuyết về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ: 0,71 gram heroin và 1 xe máy. Đối tượng Hùng đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Chiều ngày 7/9, tại vựa thanh long trên địa bàn xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, Trần Trọng Thành (SN 1992) và Nguyễn Trung Hiếu (SN 1992, cùng trú xã Mương Mán) xảy ra mâu thuẫn, xô xát với N.Q.Q. (SN 2003, trú xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam). Hậu quả làm Trần Trọng Thành và N.Q.Q bị thương. Người dân đã đưa cả 2 đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng N.Q.Q đã tử vong, Thành đang được điều trị. Đối tượng Nguyễn Trung Hiếu đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu phát hiện 6 hồ sơ chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất từ tổ chức, cá nhân có hạn chế, thiếu sót. Hồ sơ chuyển nhượng QSDĐ của Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ, chi nhánh Bạc Liêu chưa thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất nhưng đã xây dựng, hoạt động kinh doanh, làm thất thu ngân sách nhà nước 429,6 triệu đồng. Đồng thời kiến nghị thu hồi số tiền hơn 34 tỷ đồng đối với các khoản sai phạm; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đối với Sở TN&MT, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc, các cá nhân, tổ chức liên quan...