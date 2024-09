Bản tin Hình sự: Đi giải quyết 'chuyện tình cảm', nam thanh niên bị chém gần đứt lìa cánh tay

TPO - TIN NÓNG ngày 5/9: Công an TPHCM xác định có 5 bảo mẫu bạo hành trẻ em tại mái ấm Hoa Hồng; Bị tung tin nhận tiền ‘chạy trường’, Trưởng phòng Giáo dục ở Quảng Ngãi đề nghị công an vào cuộc; Nghi án bé trai 5 tuổi khuyết tật bị người ở cơ sở giữ trẻ bạo hành dẫn tới tử vong...

Công an TPHCM thông tin ban đầu về vụ bạo hành trẻ em xảy ra tại mái ấm Hoa Hồng (quận 12) gây xôn xao dư luận. Sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Công an quận 12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị, ban, ngành liên quan khẩn trương xác minh, điều tra xử lý; tham mưu đề xuất đảm bảo an toàn cho các trẻ đang được nuôi dưỡng tại đây. Qua dữ liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu, cơ quan công an xác định 5 bảo mẫu tại mái ấm Hoa Hồng (quận 12, TPHCM) có hành vi hành hạ trẻ em.

Ông Nguyễn Văn Hưng - Trưởng Phòng GD&ĐT TP. Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) đã đề nghị công an và cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ người tung tin thất thiệt lên mạng xã hội cho rằng ông nhận tiền “chạy trường”. Theo ông Hưng, một chủ tài khoản trên mạng xã hội Facebook đã đăng nội dung ghi: “Để có 1 suất vào trường cấp 2 (THCS) Nguyễn Nghiêm, phụ huynh phải tốn 30 triệu trở lên cho ông Hưng - tp GD QN”. Dòng trạng thái trên được một số người dùng mạng xã hội chia sẻ và nhận được rất nhiều bình luận khác nhau.

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Mai Xuân Vinh (40 tuổi, trú TP Bảo Lộc). Công an TP Bảo Lộc cũng thi hành lệnh bắt tạm giam bị can 4 tháng đối với ông Vinh để điều tra về hành vi 'Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng'. Trước đó, ông Vinh lái ô tô 7 chỗ biển số 51F-758.41 trên đường Phan Đình Phùng, hướng từ trung tâm TP Bảo Lộc đi xã Lộc Châu. Khi đến tổ dân phố 22 thì va chạm với xe máy lưu thông ngược lại làm 2 người tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Tất Duy (Công chứng viên, SN 1980, ngụ TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, ông Trần Tất Duy không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, dẫn đến công chứng văn bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sai quy định, gây thiệt hại số tiền 2,5 tỷ đồng.

HĐXX của TAND TPHCM tuyên phạt Lê Thị Duyên (28 tuổi, quê Hải Phòng, lao động tự do) 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tin tưởng người phụ nữ có thể ‘chạy án’ giúp ‘thoát’ bị xử lý hình sự trong 1 vụ án, Đạt đã đưa cho người phụ nữ này tiền tỷ. Đến khi công an triệu tập làm việc thì mới biết bị lừa. Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thị Duyên khai không quen biết ai để có thể tác động giúp nhóm Thành. Nữ bị cáo chỉ bịa chuyện quen biết để tạo niềm tin cho Đạt nhằm thực hiện hành vi lấy tiền của nạn nhân.

Công an TP.Pleiku (Gia Lai) đang xác minh, làm rõ nguyên nhân khiến bé 5 tuổi tử vong tại cơ sở nuôi giữ trẻ ở số nhà 57 Trần Nhật Duật, TP.Pleiku. Trước đó, Công an phường Ia Kring nhận tin báo của bà Dương Thị Tùng (trú phường Yên Thế, TP.Pleiku) về việc con bà là H.D.T.K (5 tuổi) bị bạo hành, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai. Qua xác minh, cơ quan chức năng bước đầu xác định, cháu K bị thiểu năng, không nói được. Cháu được gia đình gửi nuôi dưỡng tại nhà 57 Trần Nhật Duật từ tháng 5/2024.

Công an TP Phan Thiết đang khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích của đối tượng Nguyễn Duy Kiệt (SN 2007). Kiệt là đối tượng đã trực tiếp tham gia trong một vụ hỗn chiến, giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí, khiến một nam thanh niên bị trọng thương. Kiệt khai do có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Nguyễn Đăng Khoa (SN 2006) và Kiệt cùng 4 đối tượng khác có liên quan mang theo hung khí hẹn gặp nhau trước cổng trường để giải quyết. Tại đây, Kiệt và Khoa đã dùng hung khí lao vào hỗn chiến. Khoa bị Kiệt chém gần đứt lìa cánh tay được chở đến bệnh viện cấp cứu.