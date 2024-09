Bản tin Hình sự: Bắt nhóm đối tượng thuê xe bán tải đi trộm cắp xe máy

TPO - TIN NÓNG ngày 4/9: Hành động đáng sợ của kẻ sát hại bạn gái rồi cố thủ trong phòng trọ; Công an kiểm tra mái ấm ở TPHCM có trẻ mồ côi bị bạo hành; Thanh niên say xỉn đập phá ô tô, rồi sát hại chủ xe khi bị nhắc nhở...

Công an tỉnh Bình Dương đang bố trí lực lượng giám sát nghi phạm Đặng Minh Hiếu (SN 2005, quê tỉnh Đồng Tháp) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Trước đó, Hiếu tự dùng dao đâm vào người để tự sát, mở bình gas định phóng hỏa trong phòng trọ và được công an kịp thời khống chế đưa tới Trung tâm Y tế TP.Tân Uyên, sau đó chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều trị. Hiếu đóng cửa phòng trọ lại với ý định giết cả 3 người đang có mặt. Lúc này, hai người bỏ chạy thoát ra ngoài được, riêng cô gái trẻ bị kẹt lại đã bị Hiếu sát hại. Sau khi gây án, nghi phạm mở bình gas định phóng hỏa nhưng công an đã kịp thời phá cửa khống chế.

Công an quận 12 (TPHCM) phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra mái ấm Hoa Hồng (phường Trung Mỹ Tây), nơi có trẻ em bị bạo hành. Sự việc bạo hành trẻ em nơi đây được báo chí phản ánh và ngay lập tức cơ quan chức năng có mặt làm việc với những người liên quan. Ghi nhận của PV trong sáng nay, mọi hoạt động của mái ấm này bị tạm dừng và lực lượng công an phối hợp với Viện kiểm sát đang lấy lời khai những người liên quan để làm rõ. Mái ấm Hoa Hồng do bà Giáp Thị Sông Hương làm chủ và nhận nuôi các trẻ em mồ côi. Cơ sở này mở cửa từ 8h - 20h để các nhà hảo tâm đến thăm, đóng góp từ thiện.

Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Tửa (44 tuổi, ngụ TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo kết quả điều tra, từ tháng 5/2022 - 3/2023, Nguyễn Văn Tửa đã bán gần 20.000m2 đất tại ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, TP. Phú Quốc bằng cách lập vi bằng cho ông P.M.T. (ngụ TPHCM) và một số người khác, chiếm đoạt số tiền trên 23 tỷ đồng.

Công an thành phố Thuận An cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường An Phú. Sau khi nhậu say, thanh niên đi ra đường đập phá chiếc ô tô. Chủ nhân chiếc xe là một người nước ngoài (Đài Loan, Trung Quốc) đến nhắc nhở liền bị thanh niên dùng dao đâm chết. Theo thông tin ban đầu, đêm 3/9, một thanh niên sau khi đã nhậu say, đi ra từ khu nhà trọ ở đường D19 (khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, TP. Thuận An) rồi bất ngờ đập phá chiếc ô tô.

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa công bố báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo TTCP, hiện chỉ có 4 trường hợp bị kỷ luật do kê khai tài sản không trung thực. Trong khi đó, nhiều trường hợp khác chỉ được phát hiện tài sản “khủng” khi bị Cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành khám xét. Cử tri tỉnh Đà Nẵng phản ánh việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được thực hiện hằng năm và nộp về cơ quan có thẩm quyền quản lý theo Nghị định 130 năm 2020 của Chính phủ. Thời gian vừa qua, có nhiều trường hợp sau khi bị Cơ quan cảnh sát điều tra khám xét thì mới phát hiện ra khối tài sản rất lớn, không kê khai, không rõ nguồn gốc.

TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên án 10 bị cáo trong vụ Nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm 78-02D (thuộc Công ty TNHH Đăng kiểm Bách Việt, ở xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên). Cụ thể, HĐXX tuyên phạt Ngô Thị Thu Hằng (SN 1976, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Bách Việt) 17 năm tù, Phan Đình Thám (SN 1972, Tổng Giám đốc) 15 năm tù, Phan Trung Hiếu (SN 1976, Phó Giám đốc Công ty) 10 năm tù, Lê Tự Trị (SN 1972, nguyên Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 78-02D) 6 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. 10 cán bộ, nhân viên làm việc tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 78-02D ở tỉnh Phú Yên đã thống nhất phớt lờ vi phạm của chủ xe đến đăng kiểm để nhận tiền hối lộ hơn 5,3 tỷ đồng.

Công an thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Nam (SN 1992, trú tại Thanh Hóa), Trần Đông Dương (SN 1995, trú tại Hạ Long) và Nguyễn Văn Khánh (SN 1981, trú tại Quảng Ninh) về tội "Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Nam và Dương khai do không có tiền tiêu xài nên thuê xe ô tô bán tải BKS 14C-299.xx đi lấy trộm xe máy của người dân. Cả 2 đã lấy được 5 chiếc xe máy giá trị khoảng 60 triệu đồng và dùng xe ô tô bán tải chở xe máy tang vật đi cất giấu, tiêu thụ. Các phương tiện trộm cắp được chúng bán cho Nguyễn Văn Khánh.