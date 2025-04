Đề xuất bổ sung 27 tội phải chịu trách nhiệm hình sự dù chỉ 'mới chuẩn bị phạm tội'

TPO - Trong dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) Bộ Công an đề xuất nhiều tội như Hiếp dâm; Cưỡng dâm; Mua bán người; Bắt giữ người trái pháp luật; Cưỡng đoạt tài sản;... phải chịu trách nhiệm hình sự, dù người bị xử lý chỉ mới “chuẩn bị phạm tội”.

27 tội sẽ bị xử lý dù mới chuẩn bị phạm tội

Như Tiền Phong đưa tin, Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định Dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Dự án do Bộ Công an chủ trì soạn thảo gồm 3 phần, 26 chương, 433 điều, so với Bộ luật hiện hành giữ nguyên 181 điều, sửa đổi 245 điều, bổ sung 6 điều, bỏ 18 điều.

Trong các điều sửa đổi, bổ sung, Bộ Công an đề xuất 27 tội phải chịu trách nhiệm hình sự, dù người bị xử lý chỉ mới “chuẩn bị phạm tội”.

Các tội danh được đề xuất bổ sung, gồm: Điều 141 Hiếp dâm; Điều 142 Hiếp dâm người dưới 16 tuổi; Điều 143 Cưỡng dâm; Điều 144 Cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; Điều 145 Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; Điều 146 Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi; Điều 147 Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm; Điều 150 Mua bán người; Điều 151 Mua bán người dưới 16 tuổi; Điều 157 Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật; Điều 170 Cưỡng đoạt tài sản; Điều 171 Cướp giật tài sản; Điều 193 Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Điều 194 Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; Điều 208 Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác; Điều 248 Sản xuất trái phép chất ma túy;

Điều 251 Mua bán trái phép chất ma túy; Điều 304 Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự; Điều 305 Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ; Điều 306 Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ; Điều 309 Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, phát tán, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân; Điều 311 Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái phép chất cháy, chất độc; Điều 341 Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Điều 348 Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.

Dự thảo Bộ luật định nghĩa chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm.

Điều 349 Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép; Điều 359 Giả mạo trong công tác; Điều 361 Cố ý làm lộ bí mật công tác, tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác.

Ngoài các điều bổ sung nêu trên, dự thảo Luật vẫn giữ nguyên 24 tội nghi phạm vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự, dù chỉ chuẩn bị phạm tội, gồm: Điều 108 Phản bội Tổ quốc; Điều 109 Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; Điều 110 Gián điệp; Điều 111 Xâm phạm an ninh lãnh thổ; Điều 112 Bạo loạn…

Đề xuất lại mức phạt tù người tái sử dụng ma túy

Cũng tại dự thảo luật lần này, Bộ Công an đề xuất bổ sung Điều 26A tội Sử dụng trái phép chất ma túy quy định, người nào từng hoặc đang trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện ma túy bắt buộc, điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc thay thế theo quy định của Luật phòng, chống ma túy mà bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào sẽ bị phạt tù 2 - 3 năm.

Đáng chú ý, với người đã cai nghiện ma túy mà tái phạm sẽ phạt tăng thành 3 - 5 năm.

Bộ luật Hình sự hiện nay không còn tội danh sử dụng trái phép chất ma túy mà chỉ có các tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép...Trước đây, hành vi sử dụng trái phép chất ma túy bị coi là phạm tội, căn cứ Điều 199 Bộ luật Hình sự năm 1999, theo đó, người nào sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, đã được giáo dục nhiều lần và đã bị xử lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc mà còn tiếp tục sử dụng thì bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Ai tái phạm sẽ bị phạt 2 - 5 năm tù.

Tội này được bỏ từ năm 2010 nhưng sau 15 năm, hành vi sử dụng trái phép chất ma túy được đề xuất đưa trở lại Bộ luật Hình sự trong lần sửa đổi này, áp dụng với người "từng hoặc đang trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện ma túy bắt buộc, điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc thay thế".