Bảy chú tiểu ở Lâm Đồng bị một người đàn ông xâm hại tình dục

TPO - Người đàn ông tên V vừa bị Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố, bắt tạm giam vì có hành vi xâm hại tình dục 7 chú tiểu tại một cơ sở tôn giáo ở Đà Lạt.

Ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam N.Đ.V (38 tuổi, thường trú TP Đà Lạt) vì có hành vi xâm hại tình dục 7 chú tiểu tại cơ sở tôn giáo T.T, trên đường Kim Đồng, phường 6, TP Đà Lạt.

Thông tin ban đầu, ngày 26/3, Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo về tội phạm do Công an phường 6 (TP Đà Lạt) cung cấp với nội dung tố cáo: Khoảng tháng 3/2023, ông N.Đ.V đã nhiều lần có hành vi xâm hại tình dục các chú tiểu tại cơ sở tôn giáo T.T (thuộc phường 6, TP Đà Lạt).

Nhận tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với những người có liên quan, điều tra để làm rõ nội dung vụ việc. Qua điều tra, Công an xác định, ông V đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục các chú tiểu.

Đến ngày 1/4, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, bị can và ra lệnh tạm giam ông V về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Sáng cùng ngày (7/4), Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng thông tin, vụ việc 7 chú tiểu bị xâm hại tình dục tại cơ sở được cho là chùa ở Đà Lạt không phải cơ sở (chùa) hợp pháp do Giáo hội quản lý.

Khi phát hiện, tháng 10/2024, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã xử lý, tẩn xuất, tước tăng tịch của V.