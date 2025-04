Điều tra đường dây làm giả giấy tờ, công an phát hiện ‘kho’ vũ khí

TPO - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá thành công chuyên án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tàng trữ, mua bán các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ với số lượng lớn, quy mô trên cả nước.

Trước đó, vào đầu tháng 3/2025, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện có một số đối tượng nghi vấn liên quan đến hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” thông qua hình thức mua bán các văn bằng giả, giấy xác nhận giả, giấy phép lái xe giả… nên đã tiến hành các biện pháp xác minh, thu thập thông tin.

Vào cuộc, Công an TP. Đà Nẵng đã nhanh chóng xác định Phạm V.T (27 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) là một “mắt xích” quan trọng, giữ vai trò là đầu mối tiếp nhận, vận chuyển và giao dịch các loại “hàng hóa” này. Phạm V.T với vai trò là đầu mối nhận bưu phẩm chứa giấy tờ, tài liệu giả từ một đối tượng ở TP. Hồ Chí Minh gửi đến, sau đó chuyển giao cho những người đặt mua tại Đà Nẵng.

Ngày 4/4, một tổ công tác của Công an TP. Đà Nẵng đã phát hiện đối tượng Huỳnh Trọng Hiệp (trú xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) chính là người nhận tiền từ Phạm V.T (ở Đà Nẵng). Đồng thời, Hiệp là đối tượng được Nguyễn Phạm Duy (28 tuổi, trú thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) là một trong số các đối tượng cầm đầu đường dây thuê làm việc tại tiệm cầm đồ ở xã Nhựt Chánh.

Cụ thể, Duy phân công cho Hiệp lên mạng rao bán, chốt đơn các loại giấy tờ, chứng chỉ giả, sau đó chuyển mã đơn cho bộ phận khác để vận chuyển đến người đặt mua trên phạm vi cả nước và nhận tiền từ các “đại lý” như Phạm V.T qua số tài khoản.

Ngoài ra, Công an TP Đà Nẵng cũng phát hiện 2 đối tượng liên quan đến đường dây này là Phạm Viết Vinh (30 tuổi, trú xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) và Nguyễn Thành Đạt (31 tuổi, trú phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh).

Đáng chú ý, quá trình đấu tranh Công an tiếp tục phát hiện Duy, Hiệp và các đối tượng trong đường dây ngoài việc mua bán văn bằng, chứng chỉ giả thì còn có hành vi tàng trữ và mua bán các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ với số lượng lớn.

Khoảng 16h ngày 7/4, tại xã Nhựt Chánh, cảnh sát đã bắt giữ Huỳnh Trọng Hiệp, thu giữ nhiều loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân... giả.

Ngoài ra, thu giữ nhiều chủng loại vũ khí thô sơ tự chế (như mã tấu, dao lưỡi lê, dao ống dài, dao ống ngắn, súng hơi...), hàng trăm công cụ hỗ trợ (như bình xịt hơi cay, gậy điện, gậy ba khúc....) với số lượng lên đến 837 kiện.

Cùng thời điểm, 2 đối tượng Vinh và Đạt cũng bị bắt. Riêng đối tượng Nguyễn Phạm Duy hiện đang lẩn trốn.

Khai thác nhanh, Hiệp thừa nhận toàn bộ giấy tờ giả, vũ khí công cụ hỗ trợ được Duy mang đến để Hiệp “chốt đơn”. Tính từ tháng 1/2025 đến nay, số tiền giao dịch trong tài khoản của các đối tượng ước tính hàng tỷ đồng.