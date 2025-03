Liên tiếp phá án, nhiều đơn vị Công an được Chủ tịch TP Đà Nẵng khen thưởng

TPO - Sáng 24/3, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND TP cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự các dịp lễ kỷ niệm, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, xác lập, tổ chức đấu tranh, điều tra, khám phá thành công nhiều vụ án, nhanh chóng bắt giữ nhiều đối tượng lừa đảo, trộm cắp, cướp giật trên địa bàn.

Điển hình, ngày 22/3, Phòng Cảnh sát hình sự đã điều tra, làm rõ, bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Văn Đức (31 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị) chuyên sử dụng công nghệ cao, chiếm quyền sử dụng mạng xã hội Facebook, lừa đảo hàng trăm bị hại trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 20/3, Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Khu vực 2) nhanh chóng truy xét, điều tra, bắt giữ thành công đối tượng cướp giật tài sản của khách du lịch người nước ngoài, thu hồi tài sản trả cho bị hại.

Trước đó, ngày 13/3, Công an phường Thạch Thang, quận Hải Châu đã điều tra, làm rõ, bắt giữ thành công đối tượng thực hiện liên tiếp 4 vụ trộm cắp tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố, chiếm đoạt tài sản hơn 67 triệu đồng.

Hay như ngày 6/3, Công an phường Phước Ninh, quận Hải Châu cũng đã điều tra, làm rõ 1 nhóm/3 đối tượng thanh thiếu niên chuyên phá khóa, đột nhập, thực hiện liên tiếp 5 vụ trộm cắp tại các cửa hàng, siêu thị trên địa bàn thành phố.

Để kịp thời động viên, ghi nhận các thành tích của các đơn vị, Giám đốc Công an TP đã đề xuất và được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có quyết định khen thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự số tiền 10 triệu đồng; thưởng cho Công an phường Thạch Thang, Công an phường Phước Ninh, Công an phường Mỹ An mỗi đơn vị số tiền 3 triệu đồng từ Quỹ Phòng, chống tội phạm thành phố.