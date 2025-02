Đại tá rởm đi ô tô biển xanh giả lừa đảo hàng tỷ đồng

TPO - Lê Thừa Sơn tự giới thiệu bản thân là công an, cấp hàm đại tá, làm việc tại Bộ Công an và làm thêm nghề mua bán đồ gỗ mỹ nghệ, có rất nhiều mối quan hệ với các quan chức cấp cao. Để tạo vỏ bọc, Sơn còn đi xe ô tô gắn biển xanh 80A giả và đặt mua Chứng minh Công an nhân dân giả mạo trên mạng nhằm phục vụ mục đích lừa đảo.