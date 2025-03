Bản tin Hình sự: Người phụ nữ mang vàng cất giấu rồi trình báo bị trộm

TPO - TIN NÓNG ngày 25/3: Bắt giữ đối tượng xông lên xe buýt đánh tài xế túi bụi; Ông Trịnh Văn Quyết phải thở oxy, nguy cơ tử vong cao; Nữ tài xế bị truy nã quốc tế về đầu thú sau hơn 10 năm lẩn trốn ở nước ngoài...

Lê Thị Ngân (SN 1991, ngụ huyện Đông Hải, Bạc Liêu) bắt đầu làm chủ hụi, trực tiếp mời gọi nhiều người dân địa phương tham gia, để hưởng tiền hoa hồng. Ngân đứng ra làm chủ 7 dây hụi, rồi mất cân đối trong việc thanh toán nợ hụi, nữ 9X này đã mạo danh hụi viên để lĩnh hụi, bán hụi khống rồi chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của hụi viên. Do không còn khả năng lấp hụi, Ngân tuyên bố vỡ hụi.

Công an phường Hiệp Bình Phước (TP.Thủ Đức) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh (33 tuổi, quê Bình Dương) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý gây thương tích”. Đây là nam thanh niên có hành vi đánh đập tài xế xe buýt khiến nhiều người phẫn nộ. Bước đầu, Tuấn Anh khai nguyên nhân do bị tài xế xe buýt ép xe khi lưu thông trên đường.

Khai mạc phiên tòa, thư ký thông báo bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt. Hai em gái ông Quyết là bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế, cùng với Hương Trần Kiều Dung (cựu Phó chủ tịch thường trực Tập đoàn FLC) và hơn 20 bị cáo có đơn kháng cáo có mặt. Ông Lê Hải Trà (cựu ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc thường trực, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết HOSE) và hơn 20 bị cáo còn lại không có đơn kháng cáo cũng đều có mặt.

Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị này đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật đối với Mìu Nhịt Y (35 tuổi, trú xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, Bình Thuận) về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông. Sau khi gây tai nạn khiến một người tử vong, nữ tài xế Mìu Nhịt Y đã trốn ra nước ngoài và bị Interpol ra quyết định truy nã quốc tế. Mới đây thủ phạm đã quay về Việt Nam đầu thú.

Công an xã Y Tịch (huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) ngăn chặn thành công vụ lừa đảo qua mạng xã hội. Anh anh T.T.T (SN 1985, trú tại thôn Thân Lãng, xã Y Tịch) kết bạn với một tài khoản Facebook có tên “Beauty Gold”, sử dụng ảnh đại diện là phụ nữ. Qua thời gian nhắn tin, trò chuyện, đối tượng nữ thông báo sẽ gửi một vali chứa 800.000 USD (tương đương khoảng 20 tỷ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam cho anh T. Tuy nhiên, để nhận được số tiền này, anh T. được yêu cầu chuyển trước 20 triệu đồng tiền phí vận chuyển.

Công an xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, Hậu Giang nhận được tin báo về việc hai vợ chồng sau khi đi làm vườn về thì phát hiện bị mất trộm số vàng trị giá hơn 400 triệu đồng tại phòng trọ ở ấp Thạnh Mỹ A, xã Tân Phú Thạnh. Vào cuộc xác minh, Cơ quan Công an phát hiện có nhiều nghi vấn. Sau khi được tuyên truyền, vận động, người phụ nữ thừa nhận không bị mất trộm như trình báo, số vàng báo mất được người này đem cất nơi khác.