Bản tin Hình sự: Đi giải quyết mâu thuẫn cho vợ, người chồng bị bắt giữ đánh đập

TPO - TIN NÓNG ngày 22/3: Lừa đảo hàng tỷ đồng rồi lập 10 sổ tiết kiệm; Triệu tập đối tượng vu khống phóng viên nhận tiền ‘bẻ cong’ ngòi bút; Bắt thêm 7 giám đốc trong đường dây mua bán hóa đơn gần 4.500 tỷ đồng...

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng đã di lý đối tượng Nguyễn Văn Đức (31 tuổi, trú xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) về TP Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đức thừa nhận sau khi hack tài khoản Facebook, đã mạo danh chủ tài khoản để liên lạc, nhắn tin cho người thân, bạn bè, người quen trong danh bạ thông báo đang làm dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam cho Việt kiều nhằm chiếm đoạt. Cảnh sát đã tạm giữ 6 điện thoại, 154 triệu đồng tiền mặt, 10 sổ tiết kiệm trị giá 1,3 tỷ đồng.

Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh Gia Lai đã triệu tập N.M.C (SN 1996, trú phường Yên Thế, TP.Pleiku) đến làm việc, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định do đã có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội khi đã bình luận xúc phạm phóng viên V.N (làm việc tại Báo Gia Lai). Trước đó, trên Facebook đăng ảnh chụp bản tin “Nhà xe Đức Đạt giải trình vụ tài xế gây tai nạn chết người” trên Báo Gia Lai điện tử. C. dùng tài khoản cá nhân bình luận với nội dung thiếu căn cứ "anh N. có hành vi vòi tiền, nhận tiền của nhà xe Đức Đạt để đưa tin theo hướng có lợi cho nhà xe".

Quá trình kiểm tra tại một nhà nghỉ ở xã Tân Thanh (Lạng Sơn), lực lượng chức năng phát hiện Lại Thành Thiêm (SN 1994, trú tại Khu tự trị Dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc) đang tàng trữ 15 tờ tiền giả mệnh giá 100 Nhân dân tệ (NDT- tiền Trung Quốc). Đối tượng khai nhận đã nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 15/3 và mang theo 2.000 NDT giả với mục đích tiêu thụ. Trước khi bị bắt, đối tượng này đã sử dụng 500 NDT giả để mua hàng tại các cửa hàng trên địa bàn biên giới Lạng Sơn. Lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh và kịp thời thu hồi toàn bộ số tiền giả mà đối tượng đã lưu hành.

Mở rộng điều tra đường dây mua bán hóa đơn giá trị gần 4.500 tỷ đồng do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (52 tuổi) cầm đầu, cơ quan công an đã khởi tố 10 bị can về tội “Mua bán hóa đơn trái phép”. Trong đó, 7 bị can là giám đốc các công ty. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định 10 bị can này mua bán hơn 1.500 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), với doanh số trên 200 tỷ đồng, thuế GTGT trên 20 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã thu hồi số tiền trên 5 tỷ đồng. Đây là kết quả mở rộng điều tra đường dây mua bán hóa đơn khống giá trị gần 4.500 tỷ đồng do Trang cầm đầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Thành (SN 1980, trú tại xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) về 2 tội danh “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”. Từ tháng 11/2022 đến tháng 9/2024, lợi dụng quen biết với gia đình nạn nhân, sự cả tin của các bị hại, Thành nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với hai chị em ruột là N.P.Đ.N (SN 2010) và N.P.P.N (SN 2012, trú cùng xã). Ngoài ra, Thành đã 3 lần thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu N.P.P.N.

UBND huyện Tân Kỳ đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Trần Quốc Dũng (54 tuổi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ) do bị Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố để điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, liên quan vụ gian lận tuổi cầu thủ Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Ngoài ra, UBND huyện Tân Kỳ cũng đã tạm đình chỉ công tác với bà Nguyễn Thị Tú (41 tuổi, trú xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ), sau khi cơ quan công an khởi tố bị can để điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt khẩn cấp Trần Văn Hoàng (SN 1991), Trần Xuân Trọng (SN 1988), Quảng Trọng Dũng (SN 1978) và Trần Thái Bảo (SN 2000, cùng ngụ tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Trước đó, N.V.H và vợ đến TP Trà Vinh chơi và tổ chức nhậu chung với nhóm đối tượng trên. Trong lúc nhậu, các đối tượng có lời nói thiếu tế nhị với vợ của H. nên xảy ra mâu thuẫn. Sau khi hẹn nhau tại quán cà phê, 4 đối tượng dùng dao và bình xịt hơi cay khống chế, bắt H. và chở về nhà trọ đánh đập.