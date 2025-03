Bản tin Hình sự: Cựu lãnh đạo huyện bị khởi tố vì sai phạm liên quan đất biệt thự tại Măng Đen

TPO - TIN NÓNG ngày 20/3: Đánh bạn nhậu tử vong vì tiểu tiện trong nhà; Bắt khẩn cấp đối tượng chém người, đập vỡ bảng hiệu của công an thị trấn; Tập đoàn Phúc Sơn để ngoài sổ sách 2.000 tỷ đồng...

TAND tỉnh Tiền Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Bê (65 tuổi, ngụ ấp 5, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) 15 năm tù về tội “Giết người”. Trước đó, thấy bạn nhậu tiểu tiện tại nhà mình, ông Bê dùng tay đánh vào mặt bạn 2 cái. Sau đó dùng thùng nhựa màu xanh úp nhiều cái vào đầu, dùng chân đạp bạn té xuống nền xi măng rồi đi vào nhà ngủ. Sáng hôm sau Bê thức dậy nhìn thấy ông bạn nhậu vẫn nằm im trước nhà. Đến 15 giờ cùng ngày, Bê phát hiện ông Hòa tử vong.

Công an tỉnh Quảng Trị vừa chủ trì, phối hợp bắt giữ thành công 1 đối tượng truy nã quốc tế khi vừa đặt chân xuống Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Hợi (SN 1995, trú tại khóm Trung Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa). Hợi bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hướng Hóa (cũ) khởi tố về tội "Trộm cắp tài sản". Trước lúc cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, Hợi bỏ trốn sang Thái Lan, sau đó qua Myanmar sinh sống.

V.K.T (20 tuổi) đến dự tiệc cưới tại thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận và xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên. Sau đó, T. gặp Phạm Hoàng Tuân (36 tuổi) kể lại sự việc. Tuân liền chở T. quay lại đám cưới để nói chuyện và xô xát với nhóm thanh niên nhưng được mọi người can ngăn nên cả hai bỏ về. Chưa hết bực tức nên Tuân đã cầm dao chặn đường nhóm thanh niên và dùng dao tấn công anh N.M.V khiến nạn nhân gục tại chỗ. Tại cơ quan công an, Tuân còn có hành vi đập vỡ bảng hiệu của công an thị trấn Lương Sơn.

Trong giai đoạn 2020-2021, ông Đặng Thanh Nam, cựu Chủ tịch UBND huyện Kon Plông đã ký các quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 5 lô đất xây dựng biệt thự tại thị trấn Măng Đen không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, vi phạm quy định pháp luật về đất đai. Bên cạnh đó, ông Nam chỉ đạo thi công một số hạng mục công trình trong khu vực dự án khai thác quỹ đất khu biệt thự phía Bắc trung tâm huyện Kon Plông khi chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vi phạm quy định của pháp luật về đầu tư công.

VKSND tỉnh Đồng Nai vừa truy tố bị can Feng Yong (40 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú tại tỉnh Đồng Nai) về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động". Ông Feng Yong thuê nhà xưởng tại xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu) thành lập Công ty TNHH sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh Việt Nam và làm giám đốc công ty. Quá trình hoạt động, ông Feng Yong ký hợp đồng lắp đặt nồi hơi và đưa vào sử dụng. Trong lúc 42 công nhân đang làm việc trong xưởng bán thành phẩm của công ty thì nồi hơi phát nổ. Hậu quả làm 6 người chết và 5 người bị thương.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 41 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số đơn vị, địa phương. Trong đó, bị can Nguyễn Văn Hậu bị đề nghị truy tố với ba tội danh: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ”. Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn ký tổng cộng 314 hợp đồng bán 1.317 lô đất tại 4 dự án, thu về 3.540 tỷ đồng, nhưng bỏ ngoài sổ sách, không khai báo thuế 2.072 tỷ đồng, gây thất thoát 504 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.

Công an tỉnh Hưng Yên vừa bắt giữ Nguyễn Chu Thanh Tú (SN 2009, trú xã Bình Minh, huyện Khoái Châu) và Lê Gia Bảo (trú tại Tây Ninh) liên quan vụ giết người, đốt nhà xảy ra tại xã Bình Minh. Xuất phát từ việc Tú (cháu nội bà L. - nạn nhân) do ham chơi, lười học và nhiều lần đi chơi về khuya thường xuyên bị bà la mắng. Đối tượng cãi lại thì bà L. có nói lại việc trên cho người thân biết khiến Tú bị nhiều người la mắng, dẫn đến nảy sinh ý định giết bà L. để giải tỏa bực tức. Tú đã thuê Bảo sát hại bà L. với giá 5 triệu đồng. Sau đó, Bảo nấp trong nhà tắm và ra tay giết hại nạn nhân, Tú châm lửa đốt nhà để xoá dấu vết.