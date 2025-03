‘Mật mã’ trong sổ ghi chép tiền nhận hối lộ của nhóm cựu CSGT đường thuỷ

TPO - Lợi dụng chức trách được giao, 3 cựu cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông đường thủy Tân Châu (thị xã Tân Châu, An Giang) đã lập quy trình "bỏ qua lỗi" cho các phương tiện chở cát, nhận hàng trăm triệu đồng hối lộ.

Ngày 21/3, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Huỳnh Hữu Trí (cựu Trạm trưởng Trạm CSGT đường thủy Tân Châu) 5 năm 6 tháng tù; Lê Văn Phát và Đào Quốc Vĩ (cựu cán bộ trạm) mỗi bị cáo 4 năm 6 tháng tù về tội "nhận hối lộ"

Theo cáo trạng, Trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu (trực thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang) có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy qua tỉnh. Tuy nhiên, nhóm cán bộ tại đây đã lợi dụng chức vụ để nhận tiền hối lộ từ các chủ phương tiện để bỏ qua vi phạm.

Tháng 5/2024, Huỳnh Hữu Trí đã chỉ đạo Lê Văn Phát và Đào Quốc Vĩ nhận tiền từ các chủ phương tiện, tài công điều khiển sà lan vận chuyển cát qua Trạm, để bỏ qua việc kiểm tra thực tế phương tiện và vi phạm giao thông. Khi các sà lan đến Trạm, thay vì thực hiện kiểm tra theo quy trình, Lê Văn Phát và Đào Quốc Vĩ chỉ ngồi nhà nổi, nhận tiền từ tài công hoặc chủ phương tiện, sau đó trả lại giấy tờ, không tiến hành kiểm tra thực tế.

Tiền hối lộ được các bị cáo ghi chép trên giấy A4 với ký hiệu "cm", trong đó 1cm tương đương 100.000 đồng. Đến cuối ca trực, số tiền thu được được tổng hợp và giao lại cho Huỳnh Hữu Trí.

Ngày 12/5/2024, khi Tổ Thanh tra đặc biệt liên ngành của Bộ Công an kiểm tra đột xuất, Lê Văn Phát bị bắt quả tang đang nhận tiền từ 4 chủ phương tiện. Chỉ trong 3 ngày (10/5 - 12/5), Phát thu hơn 64 triệu đồng, Vĩ nhận hơn 54 triệu đồng từ 269 phương tiện. Tổng số tiền nhóm này nhận hối lộ trong khoảng thời gian từ 6/5 đến 12/5/2024 lên tới trên 448 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Trí, Phát và Vĩ thừa nhận hành vi phạm tội. Kết quả xác minh cho thấy 211 chủ phương tiện đã thừa nhận đưa tiền để được "đi qua nhanh", không bị kiểm tra hoặc xử phạt. Hành vi này có dấu hiệu của tội đưa hối lộ, tuy nhiên chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.