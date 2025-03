Bản tin Hình sự: Nhân viên bảo hiểm chiếm đoạt tiền của nhiều người rồi bỏ trốn

TPO - TIN NÓNG ngày 16/3: Khởi tố nhóm côn đồ đánh người trọng thương ở quán bar; Công an kiểm tra nơi sản xuất loại kẹo rau củ mà Hằng Du Mục quảng cáo; Bắt nghi can sát hại người phụ nữ ở Bình Dương...

Lê Quý Linh (SN 1998), Trương Thành (SN 1999) và Nguyễn Quang Tuấn (SN 2000) đều trú tại thị xã Ba Đồn, Quảng Bình, đến quán Bar Diamon Club ở thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) và có mâu thuẫn với Lê Quốc Tú (SN 1994, trú ở TP. Vinh, Nghệ An). Linh, Thành và Tuấn đã chửi bới, dùng dao, gậy đánh anh Lê Quốc Tú, khiến anh Tú bị thương tích (hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình). Sự việc đã khiến những người đang làm việc tại quán Bar Diamon Club sợ hãi và gây mất an ninh trật tự.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã thành lập đoàn kiểm tra đột xuất về việc chấp hành quy định pháp luật đối với Công ty cổ phần ASIA LIFE (địa chỉ 18/99 Nguyễn Văn Linh, xã Ea Tu, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Công ty này sản xuất kẹo rau củ Kera cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt (TP.HCM). Thời gian qua, Hoa hậu Thuỳ Tiên, Tiktoker Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs quảng cáo rầm rộ kẹo rau củ Kera. Trong các hoạt động quảng cáo, bán hàng, Quang Linh Vlogs nhấn mạnh "một viên tương đương một đĩa rau"...

Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố bị can Đỗ Đăng Dũng (SN 1962, trú tại thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng) và Lý Văn Viên (SN 1984, trú tại thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định) để điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Công an thu giữ của Lý Văn Viên khẩu súng hơi AIRFORCE – R0001 sản xuất tại Mỹ và 9 viên đạn thể thao; Đỗ Đăng Dũng 1 khẩu súng cùng 3 viên đạn. Kết quả giám định xác định, các khẩu súng và số đạn thu giữ của Đỗ Đăng Dũng và Lý Văn Viên đều là vũ khí quân dụng và đạn quân dụng.

Người đàn ông và người phụ nữ đứng nói chuyện với nhau trên đường D14, trước khu nhà ở xã hội phường Định Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Một lúc sau, người đàn ông bất ngờ dùng hung khí đâm liên tiếp người phụ nữ làm nạn nhân gục tại chỗ. Người đàn ông tiếp tục lấy bình nhựa chứa xăng tưới lên người nạn nhân. Người dân gọi xe cứu thương đưa người phụ nữ đến bệnh viện, nhưng nạn nhân đã tử vong. Danh tính nạn nhân là bà T.T.P (42 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương); nghi can tên Nguyễn Văn Sơn (44 tuổi) đã bị công an bắt giữ sau khi gây án.

Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Y Nen Niê (SN 1992, trú xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh, Gia Lai) về hành vi giết người. Trong lúc Niê đang ngủ thì chị A. (SN 1989, vợ của Niê) gọi dậy, la mắng nhiều lần. Bực tức, sẵn có hơi men trong người, Niê lấy can nhựa bên trong chứa hơn 2 lít xăng ném vào phía chị A. khi đang nấu cơm gần bếp lửa. Ngọn lửa bùng phát, cháy lên người A. gây bỏng từ vùng mặt xuống cổ, ngực và hai cánh tay. Mặc dù được người thân đưa đi cấp cứu, điều trị nhưng vết thương quá nặng, chị A. đã bị thương tật khoảng 20%.

Trong khi đang làm việc tại tỉnh Lào Cai, Mai Hương Lý (SN 1989, thường trú TP Hà Nội), nhân viên Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (MBLA) đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin của một số khách hàng khi đến giao dịch tại một ngân hàng chi nhánh Lào Cai, giữ lại thẻ của họ. Sau đó, Lý thực hiện việc rút tiền trong tài khoản của khách hàng, sử dụng vào mục đích tiêu dùng cá nhân. Với thủ đoạn trên, Lý đã chiếm đoạt của 11 người với tổng số tiền là hơn 500 triệu đồng. Lý đã hoàn trả cho bị hại 50 triệu đồng, số còn lại chưa khắc phục được, sau đó bỏ trốn về Hà Nội.