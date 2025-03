Bản tin Hình sự: Một quán bar lần nào cảnh sát kiểm tra cũng phát hiện khách 'chơi' ma túy

TPO - TIN NÓNG ngày 13/3: Thanh niên đâm chết người vì ảo giác sau khi dùng ma túy; Hốt gọn ổ nhóm 23 đối tượng trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Cảnh sát nổ súng trấn áp nhóm thanh thiếu niên mang hung khí nguy hiểm...

Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ 23 người liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Trong đó, Phan Thị Bé (29 tuổi, trú huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) được xác định là đối tượng cầm đầu. Điệp từ Hà Tĩnh đến căn nhà Bé thuê tại phường 11, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cùng 21 người khác để hoạt động rửa tiền. Những người do Bé thuê sẽ đi mở tài khoản ngân hàng và giao lại cho Bé, rồi sau đó chuyển cho Điệp. Điệp khai đã cung cấp khoảng 100 tài khoản ngân hàng cho đối tượng người nước ngoài để rửa tiền. Mỗi ngày, tổng số tiền các tài khoản đã nhận - chuyển 20-30 tỷ đồng.

Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can Nguyễn Ngọc Sâm (SN 1990, trú tại phường Nghi Phú, TP Vinh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Sâm là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định. Do làm ăn thua lỗ, từ giữa năm 2024, Sâm đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sâm đã đến các điểm cho thuê xe ô tô tự lái trên địa bàn TP Vinh thuê xe. Sau đó tìm đến các cá nhân có nhu cầu cầm cắm xe ô tô cũ rồi thông tin rằng đây là xe ô tô của người nhà Sâm đang có việc gấp nên nhờ Sâm đem đi cầm cố. Đối tượng đã 6 lần thuê xe ô tô tự lái rồi cầm cố, chiếm đoạt số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Chị H. (trú tại Thanh Oai, Hà Nội) đến Công an thị trấn Chúc Sơn (Chương Mỹ) trình báo về việc bị lừa đảo khi làm cộng tác viên "chốt đơn hàng online". Người phụ nữ trình bày, trước đây có quen một người đàn ông ở TPHCM. Đầu tháng 3/2025, người này rủ chị tham gia đầu tư qua mạng xã hội dưới hình thức "chốt đơn hàng" để hưởng hoa hồng. Sau đó, chị H. đồng ý đăng ký theo đường link để làm nhiệm vụ "chốt đơn hàng" và đã chuyển gần 5 tỷ đồng để làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, sau đó người phụ nữ không rút được tiền ra và biết mình bị lừa.

Tổ tuần tra Phòng Cảnh sát cơ động công an tỉnh Ninh Thuận làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Tự Đức, thuộc phường Bảo An, TP Phan Rang - Tháp Chàm phát hiện một nhóm 10 thanh niên mang theo nhiều hung khí nguy hiểm đang tụ tập tại khu vực Cầu Móng, phường Bảo An có biểu hiện nghi vấn đánh nhau. Khi phát hiện, tổ tuần tra đã truy đuổi, nổ súng cảnh cáo, trấn áp và bắt giữ được 3 đối tượng; thu giữ 7 dao, mác, kiếm các loại, 1 cây ba chĩa bằng kim loại dài khoảng 2m, 1 chai thủy tinh bên trong có chứa xăng đầu bịt vải (nghi làm bom xăng).

TAND TP Hà Nội tuyên bị cáo Vũ Thị Thanh Hà (SN 1973) cựu Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Đống Đa, án 20 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Bản án xác định, quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bị cáo Hà đã chiếm đoạt gần 12,5 tỷ đồng của các bị hại là những người tham gia đấu giá tài sản. Cơ quan tố tụng cũng chỉ ra trong cáo trạng là việc bị cáo Hà khai đã soạn quyết định thu phí thi hành án dân sự với nội dung thu tiền phí thi hành án của Ngân hàng Sacombank 60 triệu đồng và giả chữ ký của ông Lê Trọng Hiếu, Chi cục trưởng Chi cục THADS quận Đống Đa, để phát hành.

TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đông Khánh (25 tuổi, trú Thanh Khê, TP Đà Nẵng) tù chung thân tội “Giết người”; bị cáo Võ Nguyễn Quang Vũ (39 tuổi, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) 9 năm tù 2 tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Che giấu tội phạm”; bị cáo Võ Thanh Hận (35 tuổi, trú TP Tam Kỳ) 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Sau khi sử dụng trái phép chất ma túy, Khánh bị ảo giác nghe tiếng một người đàn ông nói bên tai “ra đây, ra đây” nên cầm dao đi ra đường đâm 1 người tử vong tại chỗ.

Công an phường Bình Hòa (Thuận An, Bình Dương) huy động 40 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng an ninh trật tự cơ sở kiểm tra hành chính quán cafe nhạc (bar D1) ở khu phố Đồng An 3. Tại thời điểm kiểm tra, quán bar có 68 người, test nhanh phát hiện 22 trường hợp dương tính ma tuý (19 nam, 3 nữ; trong đó có 1 nhân viên). Ngoài ra, công an thu giữ 1 còng số 8, 1 roi điện nên đã mời tất cả các đối tượng về trụ sở làm việc và lập hồ sơ xử lý. Đáng chú ý, quán bar này đã từng nhiều lần bị Công an tỉnh Bình Dương kiểm tra và lần nào cũng phát hiện có nhiều người sử dụng trái phép chất ma túy.