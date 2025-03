Bản tin Hình sự: Hai đối tượng rải 3.000 tờ rơi bị công an yêu cầu nhặt lại

TPO - TIN NÓNG ngày 12/3: Khống chế người đàn ông cầm dao chặn ô tô công nghệ ở TPHCM; Dân kiện Chủ tịch TP. Bạc Liêu vì dựng rào chắn sân Pickleball; Kẻ biến thái hiếp dâm trẻ em lĩnh 14,5 năm tù...

Công an thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh, TPHCM) phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ, xử lý người đàn ông cầm dao chặn ô tô công nghệ xảy ra trên địa bàn. Trước đó, người đàn ông cởi trần, đi xe máy đuổi theo ô tô công nghệ trên đường Bùi Thanh Khiết và dùng dao đe dọa những người bên trong nên trình báo cơ quan chức năng. Có mặt tại hiện trường, lực lượng công an nhanh chóng khống chế đối tượng đưa về trụ sở để làm rõ. Cơ quan chức năng xác định, người đàn ông đuổi theo vợ đang đi trên ô tô công nghệ và nguyên nhân do mâu thuẫn gia đình.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Huế bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy và tài sản tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Nhóm này gồm 10 đối tượng sinh năm 2004-2010. Do không có xe máy đi lại và thiếu tiền tiêu xài cá nhân, nhóm đối tượng nảy ý định tìm sự sơ hở của người dân trong quản lý xe máy và những tài sản khác để lấy trộm. Chỉ đầu tháng 3 đến nay, nhóm 10 đối tượng nêu trên đã thực hiện 15 vụ trộm cắp tài sản tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Huế.

TAND tỉnh Bạc Liêu vừa có thông báo thụ lý vụ án hành chính giữa ông Trần Văn Tính (SN 1972, ngụ TP. Bạc Liêu) kiện UBND phường 1 và Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu, về quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Người dân cho rằng, việc UBND phường 1 (TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) dựng hàng rào, lập chốt chặn sân Pickleball không cho hoạt động với lý do đất lấn chiếm là chưa đúng, do đó đã đâm đơn kiện chính quyền và Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Thanh Sơn (50 tuổi, cựu giám đốc một ngân hàng thương mại cổ phần có chi nhánh tại Cà Mau), và Nguyễn Tấn Đạt (41 tuổi, cựu cán bộ tín dụng của ngân hàng này) để điều tra. Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2020 đến tháng 1/2021, Sơn và Đạt đã lập, ký khống các biên bản đưa vào hồ sơ vay vốn cho hai doanh nghiệp để thực hiện dự án điện mặt trời, qua đó giải ngân sai quy định số tiền 16,9 tỷ đồng.

TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên xét xử bị cáo Võ Hoàng Sơn (SN 1993, ngụ xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau), về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm”. Theo cáo trạng, Sơn đến ở nhà chị ruột tại xã Vĩnh Thịnh (Hoà Bình, Bạc Liêu) để mua bán sò, ốc. Thời gian này, cháu L. (SN 2013) nhà kế bên thường qua gặp Sơn cùng chơi game. Giữa Sơn và cháu L. có gọi video nói chuyện và dùng điện thoại quay lại bộ phận sinh dục của nhau. Sau đó, do nảy sinh ham muốn tình dục, Sơn rủ cháu L. qua chơi và thực hiện hành vi đồi bại.

Công an xã Mỹ Lâm (Hòn Đất, Kiên Giang) phối hợp với Tổ đảm bảo ANTT ấp Mỹ Hưng tiến hành tuần tra trên địa bàn phát hiện Phạm Ngọc Cường (SN 1991, trú tại tỉnh Hải Dương) điều khiển xe máy BKS 68H1-228.79, chở theo Nguyễn Văn Huân (SN 1995, trú tại Hà Nội) đang rải tờ rơi quảng cáo hỗ trợ tài chính. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai đã nhận khoảng 3.000 tờ rơi quảng cáo cho vay từ một người đàn ông tên H., với tiền công 300.000 đồng/ người để rải tờ rơi từ TP Rạch Giá đến huyện Hòn Đất. Công an đã yêu cầu đối tượng thu nhặt số tờ rơi đã rải và lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.